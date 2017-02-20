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Alanyalı mühendisler 'HKMO-BİS'i konuştu

Harita ve Kadastro mühendislerinin buluşmasında son teknolojik gelişmeler ele alındı 

Alanyalı mühendisler 'HKMO-BİS'i konuştu

Harita ve Kadastro mühendislerinin buluşmasında son teknolojik gelişmeler ele alındı 

20 Şubat 2017 Pazartesi 12:54
Alanyalı mühendisler 'HKMO-BİS'i konuştu
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HARİTA ve Kadastro Mühendisleri Odası Alanya Temsilciliği Başkanı Abdullah Akbaş, üyelerle olağan toplantısını Maren Gubba Cafe'de kahvaltı eşliğinde yaptı. 
30 üyenin katıldığı kahvaltıda HKMO-BİS (Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Bilgi Sistemi) Projesi'ni değerlendirdiklerini söyleyen Abdullah Akbaş "Tüm işlemlerimizi odamız genel merkezinin kurduğu bilgisayar teknolojisi sistemi üzerinden yapıyoruz. Mesleki etik değerler için bu sistem iyi bir gelişme oldu" dedi. 

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Anahtar Kelimeler:
Abdullah AkbaşHarita Ve Kadastro MühendisleriMaren Gubba CafeHKMO-BİS
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