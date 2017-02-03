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Alanyalı Müftüoğlu’nu çok arıyorlar

Türkiye Bisiklet Federasyonu, 53. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'na katılan takımlarla anlaşma yapamayınca, turun ertelenmesini istedikleri ortaya çıktı 

Alanyalı Müftüoğlu’nu çok arıyorlar

Türkiye Bisiklet Federasyonu, 53. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'na katılan takımlarla anlaşma yapamayınca, turun ertelenmesini istedikleri ortaya çıktı 

03 Şubat 2017 Cuma 19:46
Alanyalı Müftüoğlu’nu çok arıyorlar
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EROL Küçükbakırcı Başkanlığındaki yeni yönetim Lüksemburg'ta UCI'ye (Uluslararası Bisiklet Birliği) yaptığı ziyarette Tur'un Ekim ayına alınmasını istedi. Takvim dolu olduğu için şimdilik bu istek de mümkün gözükmüyor.
 
Türkiye Bisiklet Federasyonu yöneticilerinin Uluslararası Bisiklet Birliği'ne (UCI) giderek "Yarışmayı 18-23 Nisan 2017 tarihlerinde yapamıyoruz, Ekim veya Kasım ayına alalım" dediği öğrenildi. 
2017 Dünya Turu takvimine dahil edilen ve 18-23 Nisan 2017 tarihleri arasında yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, profesyonel takımlarla yapılması gereken anlaşmalarda geç kalınması nedeniyle düzenlenememe aşamasına geldi. Federasyon tarafından anlaşma yapmakta geç kalınan birçok ülkenin profesyonel takımları Tur'a katılamayacaklarını ve buna gerekçe olarak o tarihlerde Dünya turlarında çok daha önemli yarışların olduğunu belirttiler. Ayrıca parkurun güvenliğinden endişe duyduklarını da dile getirdiler. Alanyalı Emin Müftüoğlu başkanlığında PRO-TOUR'a (Şampiyonlar Ligi Statüsü) yükseltilen organizasyona yüksek katılım beklenmekteydi. 

Statü gereği PRO-TOUR organizasyonu yüksek derecede en az 10 PRO takımın katılmasını öngörüyor. Bu sayıyı yerel federasyon söz konusu rakamın altında yaptığı taktirde UCI, Tur'u yeniden eski statüsüne döndürebiliyor. Bir diğer önemli konu, sayı tutturulmamasına rağmen UCI yine de söz konusu yerel federasyona takım takviyesi yapma adına destek oluyor. Şu ana kadar Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Tur'unun UCI takviminde yer alan tarihlerde yapılabilmesi adına bir girişim yok. UCI'yi Lüksemburg'ta ziyaret eden Erol Küçükbakırcı başkanlığındaki yönetim, organizasyonun Ekim ayında yapılabilmesi için ricacı oldu. Ancak o tarihlerde diğer ülkedeki yarışlar çakıştığı için bu da mümkün gözükmüyor.

MÜFTÜOĞLU: UCI'DEN DESTEK İSTEDİM

Öte yadan UCI Yönetim Kurulu Üyesi olan ve aynı zamanda Dağ Bisikleti Komisyon Başkanı olan eski Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, "Tur'un organize edilebilmesi için UCI'den her türlü desteği istedim" dedi. Müftüoğlu bir üzüntüsünü de şöyle dile getirdi: "Yeni federasyon Lüksemburg'a geldiği zaman ben de o sırada toplantıdaydım. Benimle görüşme dahi yapmamalarını hayret ve üzüntüyle karşıladım. Halbuki o sıralarda ben UCI'den, TOUR OF TURKEY'in yapılabilmesi için destek vermeleri konusunda konuşma yapıyordum" dedi. 

Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI), 2017 Dünya Turu takvimine aldığı ve 53'üncüsü düzenlenecek olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda 10 profesyonel takımın katılma şartı arıyor. Türkiye bu yıl ve gelecek yıl on takım altına düşerse, Dünya turu olarak gerçekleşen yarışma bir alt guruba düşürülecek.

SÜREÇ NASIL YAŞANDI

Geçmişte yapılan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet turları öncesinde federasyon katılımcı takımlarla çok erken iletişime girerek anlaşmaları yapıyor ve yarışma parkuru ile bilgileri, ihaleyi alan firma ile katılımcıları takımlara bildiriyordu. Ancak edinilen bilgiye göre, Türkiye Bisiklet Federasyonu takımlarla anlaşma süresinde geç kaldı. Parkurun geç yayınlanması, organizasyon ihalesinin henüz yapılmamış olması ve güvenlik sorunları yüzünden, Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun ileri bir tarihe ertelenmesini gündeme getirdi.

SADECE BİR TAKIM!

Yarışmaya sadece bir profesyonel takım bulabilen Bisiklet Federasyonu yöneticileri, Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) Başkanı Brian Cookson ile 26 Ocak 2017 tarihinde Lüksemburg'ta buluştu. Bu görüşmeye yönetici düzeyinde katılan Türkiye Bisiklet Federasyonu istediği cevabı alamadı. Federasyon Başkanı Erol Küçükbakırcı'nın katılmadığı toplantıda, UCI Başkanı Brian Cookson'ın konu ile ilgili değerlendirmede bulunmayarak, bir dilekçe yazılmasını istediği belirtildi. Türkiye Bisiklet Federasyonu yöneticilerinin "Yarışma ertelensin, yapamıyoruz" talebinin, Uluslararası Bisiklet Birliği'nin alt kurulu olan Profesyonel Bisiklet Birimi'nde görüşülmesi kararlaştırıldı. Bisiklet Federasyonu'nun bu isteğini, UCI profesyonel kurulu ilerleyen günlerde görüşecek. Kurulun, ya ertelenmesi kararını vereceği, ya da yarışmanın yapılması için farklı bir yöntem bulmaya çalışacağı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Bisiklet Federasyonu53. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet TuruAnlaşmaTur
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