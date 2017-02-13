Alanyalı Hürriyet Yazı İşleri Müdürü: 'Alanyaspor'a bu aşı tutar'

DİZDAROĞLU'NUN, Hürriyet'in dünkü sayısında 'Bu aşı tutar' başlığı ile yayınlanan yazısı aynen şöyle:

"Süper Lig'in 20. haftasında önemli sürprizler yaşandı. Aytemiz Alanyaspor taraftarı için Gençlerbirliği galibiyeti beklenen bir sonuçtu. Camiayı asıl mutlu eden ise kazanılan 3 puandan çok ortaya konan oyundu. İlk dakikadan, hakemin son düdüğüne kadar olağanüstü bir mücadele veren turuncu yeşiller rakibini sahadan sildi. Sezon başından beri sorun yaşanan defans anlayışında büyük gelişmeler vardı ve savunmada neredeyse hatasız oynandı. Dayanışma ve kademe anlayışı takım olma yolunda önemli adımlar atıldığını gösteriyor.

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Olumlu gelişmelerde yeni transferlerin verdiği katkı büyüktü. Devre arası takıma katılan isimlere, defanstan başlayarak şöyle bir bakalım.

- Darko Lazic (Sırbistan) 23 yaşında. Anzhi’den geldi. Sağ ayaklı, güçlü fiziği ve soğukkanlı oyunuyla dikkat çekti.

- Georgios Tzavellas (Yunanistan) 29 yaşında. PAOK’tan transfer. Monaco’da edindiği Şampiyonlar Ligi tecrübesini Alanya’ya taşıdı. Sol koridorda çok etkiliydi. Berkan’la birlikte takıma önemli güç katacak.

- Michel Landel (Gine) 27 yaşında. 3 yıldır Türkiye’de. Orduspor ve Gençlerbirliği’nde top koşturdu. Sakin yapısıyla orta sahada dinamo gibi çalıştı.

- Emre Nefiz 23 yaşında. Almanya doğumlu. Türkiye macerası 2014’te Gaziantep’te başladı. Çalışkan, takıma çabuk uyum sağladı.

- Glynor Plet (Hollanda) 30 yaşında. Heracles ve Twente’de oynadı, Maccabi Haifa’da 2 sezon geçirdi. Güçlü fiziğiyle etkili görüntü çizdi. Top saklayarak oyunun akışını iyi yönlendirdi.

- Junior Fernandes (Şili-Brezilya) 29 yaşında. Bayer Leverkusen ve Dinamo Zagreb’te önemli işler yaptı. Gençlerbirliği maçında çok etkiliydi. Gol yollarında takımı rahatlatacak.

...

Teknik Direktör Saffet Susiç yönetiminde, biri özel 2 karşılaşmada izlediğimiz Alanyaspor kalan 14 maçta adından çok söz ettirecek gibi.Bu tablo taraftarı umutlandırıyor. Zorlu Trabzonspor deplasmanında alınacak puan ya da puanlar Alanyalılar için sürpriz olmayacak."

