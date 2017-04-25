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22 Nisan 2017 Salı - Günlük Burç Yorumu
25 Nisan Günlük Burç Yorumu

Alanyalı elektrikçiler uyardı: Mağdur olmayın

Bazı kişilerin kalitesiz ve güvensiz malzeme kullanarak hizmet verdiğini ifade eden Elektrikçiler Odası Başkanı Sağlamel, vatandaşlardan dikkatli olmalarını istedi.

Alanyalı elektrikçiler uyardı: Mağdur olmayın

Bazı kişilerin kalitesiz ve güvensiz malzeme kullanarak hizmet verdiğini ifade eden Elektrikçiler Odası Başkanı Sağlamel, vatandaşlardan dikkatli olmalarını istedi.

25 Nisan 2017 Salı 22:40
Alanyalı elektrikçiler uyardı: Mağdur olmayın
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ALANYA Elektrikçiler, Elektronikçiler ve Sıhhi Tesisatçılar Odası Başkanı Tuğran Sağlamel, klima ve beyaz eşya bakımı konusunda açıklamalarda bulundu. Klima ve beyaz eşya bakımı konusunda vatandaşın mağdur edildiğini belirten Sağlamel, şunları kaydetti: "Sezonun açılması, havaların da ısınmaya başlaması nedeniyle Alanya dışından farklı şehirlerden 'servis' adı altında klima ve beyaz eşyaların bakımlarını yapmak için vatandaşlarımız aranıyor ve buralarda işler yapılıyor. Bu kişiler bakım diye başladığı işte birçok parça değiştirerek yüksek ücretler alıyor ve halkımız mağdur ediliyor. Alanya Elektrikçiler, Elektronikçiler ve Sıhhi Tesisatçılar Esnaf Odası olarak bizlere ulaşan şikayetlerden dolayı halkımızı bu konu hakkında dikkatli olmaları konusunda bilgilendirme ihtiyacı duyduk. Evleriniz ve işyerlerinizde tanımadığınız kim olduğunu bilmediğiniz kişilere iş yaptırılmamasını, yaptırdığınız her işte can ve mal güvenliği tehlikesi olduğunu da unutmayalım. Seyyar olarak çalışan bu kişiler kalitesiz ve yönetmelik dışı malzemeler kullanıyor. Sizlere bizlerin de yardımcı olabilmeniz için yaptırdığınız işlerde karşınızda muhatap bulabileceğiniz dükkanı, vergi ve oda kaydı bulunan kişilerin tercih edilmesi, tüm üyelerimizde bulunan oda kimlik kartını göstermelerini isteyerek işinin ehli olan belgeli ustalarımızı tercih etmenizi önemle rica ederim."

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Anahtar Kelimeler:
Elektrikçiler Odası Başkanı Sağlamel
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