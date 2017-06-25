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Alanyalı Belediye Başkanı ata ocağında bayramlaştı

İstanbul Başakşehir'in Alanyalı Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ata ocağında bayramlaştı

Alanyalı Belediye Başkanı ata ocağında bayramlaştı

İstanbul Başakşehir'in Alanyalı Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ata ocağında bayramlaştı

25 Haziran 2017 Pazar 09:01
Alanyalı Belediye Başkanı ata ocağında bayramlaştı
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İSTANBUL Başakşehir'in Alanyalı Belediye Başkanı Mevlüt Uysal doğup büyüdüğü topraklar Kadıyakası Yaylası'nda geleneksel bayramlaşma törenine katıldı.

MEVLÜT UYSAL KİMDİR

1966 yılında Antalya/Alanya’da doğan Mevlüt Uysal, ilk ve orta öğrenimini memleketinde tamamladıktan sonra, 1988 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu.

Üniversite yıllarından itibaren ülke ve toplum sorunları ile yakından ilgilendi, siyasi ve sosyal çalışmaların içerisinde aktif olarak bulundu. Okulu bitirdikten sonra başladığı serbest avukatlık mesleğini icra ederken, bir taraftan da aktif siyasetle meşgul oldu ve mahalle temsilciliğinden ilçe başkanlığına kadar her kademede hizmet tecrübesi kazandı.

Gerek mesleği ile ilgili gerekse diğer sosyal konularda faaliyet gösteren birçok sivil toplum örgütünün kuruluşunda yer aldı, yönetiminde bulundu.

1997’den itibaren ikamet etmekte olduğu Başakşehir’de 1. Etap Site Yönetimi Kurucu Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı.

29 Mart 2009 Mahalli İdareler Seçimi’nde Başakşehir Belediyesi kurucu Belediye Başkanı olarak görev alan Mevlüt Uysal, 30 Mart 2014 Mahalli İdareler Seçimi’nde ikinci kez Başakşehir Belediye Başkanlığı’na seçildi. Mevlüt Uysal evli ve dört çocuk babasıdır.

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Son Güncelleme: 25.06.2017 09:33
Anahtar Kelimeler:
Alanyalıİstanbul BaşakşehirBelediye BaşkanıMevlüt Uysal
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