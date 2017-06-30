Alanyalı Bakan Çavuşoğlu orman yangınını takip ediyor

ALANYA'NIN Sapadere Mahallesi'nde sabah saatlerinde başlayan orman yangınında 5 ev tamamen yandı, 15 ev zarar gördü, 20 ev de jandarma tarafından boşaltıldı. Yangın, Sapadere'nin komşusu Fakırcalı Mahallesi'ni aştı ve Gazipaşa'nın Yeniköy Mahallesi sınırına kadar ulaştı. Yaklaşık 20 kilometrelik bir alanda etkili olan orman yangınını yakından takip edenler arasında

Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da var. Bakan Çavuşoğlu, yangınla ilgili gelişmeleri Kıbrıs görüşmeleri için gittiği İsviçre'de bizzat takip ediyor. Çavuşoğlu, Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu ile sık sık telefonda görüşerek son durum hakkında bilgiler almaya devam ediyor.