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30 Haziran 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
30 Haziran Günlük Burç Yorumu

Alanyalı Bakan Çavuşoğlu orman yangınını takip ediyor

Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sapadere yangınını Kıbrıs görüşmeleri için gittiği İsviçre'den takip ediyor

Alanyalı Bakan Çavuşoğlu orman yangınını takip ediyor

Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sapadere yangınını Kıbrıs görüşmeleri için gittiği İsviçre'den takip ediyor

30 Haziran 2017 Cuma 21:19
Alanyalı Bakan Çavuşoğlu orman yangınını takip ediyor
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ALANYA'NIN Sapadere Mahallesi'nde sabah saatlerinde başlayan orman yangınında 5 ev tamamen yandı, 15 ev zarar gördü, 20 ev de jandarma tarafından boşaltıldı. Yangın, Sapadere'nin komşusu Fakırcalı Mahallesi'ni aştı ve Gazipaşa'nın Yeniköy Mahallesi sınırına kadar ulaştı. Yaklaşık 20 kilometrelik bir alanda etkili olan orman yangınını yakından takip edenler arasında 
Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da var. Bakan Çavuşoğlu, yangınla ilgili gelişmeleri Kıbrıs görüşmeleri için gittiği İsviçre'de bizzat takip ediyor. Çavuşoğlu, Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu ile sık sık telefonda görüşerek son durum hakkında bilgiler almaya devam ediyor.

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Son Güncelleme: 30.06.2017 21:22
Anahtar Kelimeler:
Alanyalı Dışişleri BakanıMevlüt ÇavuşoğluSapadereKıbrıs Görüşmeleri
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