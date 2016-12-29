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Alanya'dan yola çıkanlar dikkat

Olumsuz hava koşulları Alanya-Sarıveliler ve Alanya- Seydişehir yollarını ulaşıma kapattı. Karayolları Alanya Şefliğinin  hizmet sahasında bulunan  Kuşyuvası ve Yarpuz mevkilerine kadar olan yollar ulaşıma açık. Ayrıca Alanya-Gündoğmuş karayolunda da ulaşım sağlanıyor. 

Alanya'dan yola çıkanlar dikkat
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EDİNİLEN bilgiye göre, yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan Alanya-Sarıveliler ve Alanya-Seydişehir yollarında araçların geçişine izin verilmiyor. Sürücüleri zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyaran yetkililer, kar küreme çalışmalarının da tüm hızıyla sürdüğünü belirttiler. Öte yandan Alanya-Gazipaşa-Anamur yolunun 3-39. kilometrelerinde ( Gazipaşa Şehir Geçişi) yol yapım çalışmaları nedeniyle Anamur-Gazipaşa istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.
 
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Etiketler; #Alanya #yol #hava koşulları #Karayolları Alanya Şefliği
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