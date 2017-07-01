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Alanya'dan hayvan tasarısına tepki

Alanya'da sokak hayvanlarıyla ilgili yasal düzenleme hayvanseverler tarafından protesto edildi

Alanya'dan hayvan tasarısına tepki

Alanya'da sokak hayvanlarıyla ilgili yasal düzenleme hayvanseverler tarafından protesto edildi

01 Temmuz 2017 Cumartesi 13:57
Alanya'dan hayvan tasarısına tepki
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HÜKÜMET Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde toplanan hayvanseverler adına konuşan Zeliha Daşıyıcı, "Katliam yasa tsarısını istemiyoruz. 5199 sayılı 'Hayvan Koruma Kanunu'nda  değişiklik yapılması için Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından özellikle sokak hayvanları için sürgün ve ölüm içeren yasa tasarısı katliamlara sebep olmadan çekilmeli ve yeniden hazırlanmalı. Talebimiz STK, akademisyen, veterinerer hekimler odaları ve baro havyan hakları komisyonlarının katılımı ve tekrar görüşüp çözüm odaklı olarak sokağın gerçeklerini, eko dengeye, insani ve vicdani çözüm odaklı olarak yeniden hazırlanmalı. Bu tasarı katliam maddelerini içeriyor. Mevcut yasada tüm belediyelerin kısırlaştırma bakım merkezi kurması hükmü varken, değişiklik tasarısının 8. maddesinde nufüsu 100 binin altında olan 970 ilçe belediyesinde kısırlaştırma merkezi kurulmasına gerek görülmedi. Şehir çevrelerine, çöplüklere bırakılan hayvanlar oralarda yazın susuzluktan, kışın da soğuk ve kara mahkum olarak acı içinde can verecekler. Tasarının 3. maddesinde 'Bakımevlerinde  sahiplendirilmeyen hayvanlar okul, hastane, ibadethane, çocuk oyun alanları gibi toplumun yoğun olarak kullandığı yerler hariç alındığı ortama bırakılır' hükmü ile hayvanlar dar gelirli insanların oturduğu kenar mahallelere ve şehir dışlarına atılacak. Oralarda hayvan sayısı artınca vatandaşlar ve zaten öldürmeye hazır belediyeler tarafından zehirlenme katliamları başlayacak" dedi.

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Son Güncelleme: 01.07.2017 15:15
Anahtar Kelimeler:
AlanyaSokak HayvanlarıHayvanseverAtatürk Anıtı
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