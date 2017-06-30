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30 Haziran 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
30 Haziran Günlük Burç Yorumu

Alanya'daki yangında çam ağacı içten yandı

AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mustafa Berberoğlu, sıradışı bir şekilde içten içe yanan bir çam ağacını söndürmeye çalıştı

Alanya'daki yangında çam ağacı içten yandı

AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mustafa Berberoğlu, sıradışı bir şekilde içten içe yanan bir çam ağacını söndürmeye çalıştı

30 Haziran 2017 Cuma 18:00
Alanya'daki yangında çam ağacı içten yandı
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ALANYA'NIN Sapadere Mahallesi'nin ormanlık alanlarındaki çeşitli noktalarda başlayan ve hala kontrol altına alınamayan yangından inanılmaz görüntüler de geldi. Yangın bölgesinde bulunan AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mustafa Berberoğlu, sıradışı bir şekilde içten içe yanan dev çam ağacını söndürmeye çalıştı. 
'YOĞUN RÜZGAR KONTROLÜ ZORLAŞTIRIYOR'
Kova ile ağaca su atarak ağaçtaki alevleri söndürmeyi başaran Berberoğlu, Yeni Alanya muhabirinin soruları üzerine "Şu an yangın bölgesindeyiz. Yoğun bir rüzgar var ve yangın tek bir noktada değil. Ormanlık alanların değişik bölgelerinde yangınlar olduğu için kontrol sıkıntısı yaşanıyor. Şu anda İzmir ve Antalya bölgelerinden tüm hava araçları Alanya'da. Yangın söndürme uçakları, helikopterleri müdahale ediyor. Devlet imkanları ve vatandaşlarımızın da desteğiyle yangını kontrol altına almaya çalışıyoruz" dedi.

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Son Güncelleme: 30.06.2017 18:44
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AK Parti Alanya İlçe BaşkanıMustafa BerberoğluSıradışıçam Ağacını
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