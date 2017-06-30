Alanya'daki yangında çam ağacı içten yandı

ALANYA'NIN Sapadere Mahallesi'nin ormanlık alanlarındaki çeşitli noktalarda başlayan ve hala kontrol altına alınamayan yangından inanılmaz görüntüler de geldi. Yangın bölgesinde bulunan AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mustafa Berberoğlu, sıradışı bir şekilde içten içe yanan dev çam ağacını söndürmeye çalıştı.
'YOĞUN RÜZGAR KONTROLÜ ZORLAŞTIRIYOR'
Kova ile ağaca su atarak ağaçtaki alevleri söndürmeyi başaran Berberoğlu, Yeni Alanya muhabirinin soruları üzerine "Şu an yangın bölgesindeyiz. Yoğun bir rüzgar var ve yangın tek bir noktada değil. Ormanlık alanların değişik bölgelerinde yangınlar olduğu için kontrol sıkıntısı yaşanıyor. Şu anda İzmir ve Antalya bölgelerinden tüm hava araçları Alanya'da. Yangın söndürme uçakları, helikopterleri müdahale ediyor. Devlet imkanları ve vatandaşlarımızın da desteğiyle yangını kontrol altına almaya çalışıyoruz" dedi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.