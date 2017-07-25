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Alanya’daki tüm öğretmenlere açık

Alanya Özel Waldorf Yaşam Okulu'nun kendi öğretmenleri için düzenlediği uluslararası Waldorf doçentlerinin vereceği eğitim seminerine Alanya’dan isteyen her eğitimci katılabilecek

Alanya’daki tüm öğretmenlere açık

Alanya Özel Waldorf Yaşam Okulu'nun kendi öğretmenleri için düzenlediği uluslararası Waldorf doçentlerinin vereceği eğitim seminerine Alanya’dan isteyen her eğitimci katılabilecek

25 Temmuz 2017 Salı 12:01
Alanya’daki tüm öğretmenlere açık
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DÜNYANIN en başarılı eğitim sistemine sahip Finlandiya'nın da temel aldığı ve 63 ülkede 1000'in üzerinde Waldorf okulunun uyguladığı Waldorf Pedegojisi, ülkemizde ilk kez  Alanya Özel Waldorf Yaşam Okulu'nda etkin olarak uygulanmaya başlandı. Bu uygulamaya göre öğretmenler, çocukları sadece okuldan mezun olma ya da meslek kazandırmayı değil yaşama hazırlamayı temel amaç ediniyorlar. Bunun için bir waldorf öğretmeninde, çocukların gelişim sürecine yönelik ihtiyaçlarına cevap verebilecek niteliğin kazandırılması için uluslararası geçerli mastır düzeyinde ek formasyon koşulu aranmakta. Waldorf Yaşam Okulları, bu amaçla öğretmenlerine ve  okul dışından katılmak isteyen diğer eğitimcilere, Almanya'dan gelen doçentler tarafından 3 yıllık bir seminer programı sunuyor. "Eğitimci eğitimi" adlı seminerin ilk kuru başladı.  25 Temmuz- 4 Ağustos tarihlerinde 2 hafta sürecek olan seminer toplamda yoğunlaştırılmış 6 kur olmak üzere 3 yıla yayılacak. Her dönem sonunda doçentlerin bağlı olduğu Waldorf Üniversitesi tarafından katılımcılara uluslararası geçerli sertifikalar verilecek. Üçüncü yılın sonunda ise tüm kurları bitiren eğitimciler Waldorf öğretmenliği diploması almaya hak kazanabilecek. Seminer, alanında uzman doçentler tarafından eğitimcilere sunulacak. Seminere katılmak isteyen eğitmenler Alanya Özel Waldorf Yaşam Okulu'na müracaat edebilecek. Waldorf Yaşam Okulu salonlarında gerçekleştirilecek olan bu yılki iki haftalık seminerin programı şöyle:
Christoph Doll: Waldorf ilk aşama; İnsan Gelişimi
Doris Pontow: Devirsel Dersler ve İşlenişi
Simone Bock: Ritmik Çalışma
Dirk Hoffman: Müzik ve Yabancı Dil 
Tille Barkho: Eurythmie 
Hubert Schmidleitner: Boyama ve Çizim
Christiane Görner: Ses eğitimi ve drama 
konularını kapsayarak gün içinde 09.ç00 ile 16.00 saatleri arasında Waldorf Yaşam Okulunda gerçekleşecektir.

Dileyenler www.waldorfalanya.org/seminer/ adresinden detaylı bilgi alabilecekler.

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Anahtar Kelimeler:
FinlandiyaAlanya Özel Waldorf Yaşam OkuluWaldorf
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