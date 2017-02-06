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Alanya'daki bisiklet yarışında şok gelişme!

Türk vatandaşı olmayan sporcular Türkiye Şampiyonasında yarıştı   Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun Türkiye Şampiyonası 1. etap puanlı yol yarışları ilk ayağında 62 yabancı sporcuyu yarıştığı ortaya çıktı

Alanya'daki bisiklet yarışında şok gelişme!

Türk vatandaşı olmayan sporcular Türkiye Şampiyonasında yarıştı   Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun Türkiye Şampiyonası 1. etap puanlı yol yarışları ilk ayağında 62 yabancı sporcuyu yarıştığı ortaya çıktı

06 Şubat 2017 Pazartesi 16:15
Alanya'daki bisiklet yarışında şok gelişme!
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BİSİKLET Federasyonu Antalya'da kamp yapan 2 bayan takımı 3 sporcu, 8 erkek takımından 59 yabancı uyruklu sporcuyu Türkiye Şampiyonası'nda yarıştırdı. Statüye göre, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yarışabileceği yarışmalarda yabancı ülke vatandaşları yarışamıyor.  Türkiye Bisiklet Federasyonu Alanya'da gerçekleştirdiği, Türkiye şampiyonası 1. Etap puanlı yol yarışları için kendi internet sitesinde yayınladığı büyük Kadınlar ve Erkekler takım listesinde 10 farklı takımda yer alan 62 sporcunun ismini yayınladı. 
DERECEYE GİRE SPORCULAR VE TAKIMLARI 
Yarışlar sonunda büyük kadınlarda Kocaeli Brisaspor'dan Beyza Kahveci 1. aynı takımdan Cansu Türkmenoğlu 2.  Ve Sakarya Telekom'dan Hatice Yılmaz ise 3. oldu. Takımlar kategorisinde 1. Kocaeli Brisaspor, 2. Başkent Üniversitesi Spor Kulübü, 3.'lüğü ise Karaman Ekstrem Spor Kulübü kazandı. Büyük erkeklerde ise Kocaeli Brisaspor'dan Onur Balkan birinciliği, Torku Şekerspor'dan Batuhan Özgür ikinciliği, Kocaeli Brisaspor'dan Kemal Küçükbay üçüncülüğü elde etti. Erkekler takım kategorisinde Kocaeli Brisaspor zirvede yer alırken, Torku Şekerspor ikinci, Kapodakya Bisiklet Spor Kulübü de üçüncülükte kaldı. 
YABANCI SPORCULARIN DERECELERİ LİSTELERDEN ÇIKARILDI
Ancak, yabanı sporcular derece yapmalarına rağmen ilk iki gün sonuç listelerinde adları vardı. Üçüncü gün ise derece yapan sporcuların listelerde yer almaması dikkat çekti. Yarışmaların ilk iki gününde derece yapan yabancı sporcuların listesi yayınlanmış ve dereceleri federasyonun sitesinde yer alıyordu. Cumartesi gecesi toplanan Teknik Kurul delegeleri yapılan hatayı farketti. Dereceye giren tüm yabancı sporcuların isimleri, yarışma sonuç listelerinden çıkarıldı. Son gün yarışlarında da derece yapan yabancı sporcular ve takımlarda sonuç listelerinde yer almadı.  Kamp yapmak için Antalya'yı seçen takımların Türkiye şampiyonasında yarıştırılması ise, yarışma derecelerini etkilediği ifade edildi.  Antalya'da kamp yapan ve Türkiye şampiyonası 1. Etap puanlı yol yarışlarına katılan yabancı takımlar: 
ERKEKLER
Astana Cıty Contınental, 12 sporcu 
Kazakistan Natıonal Team, 2 sporcu 
Ukrayna Natıonal Team, 1 sporcu 
Kırgızistan Natıonal Team, 1 sporcu 
Kolss Contınental Team, 12 sporcu 
ISD Contınental Team, 12 sporcu 
Synergy Baku Cyclıng Project, 9 sporcu 
Belarus Natıonal Team, 10 sporcu 
KADINLAR
Ukrayna Natıonal Team, 2 sporcu
 Belarus Natıonal Team, 1 sporcu
 

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Son Güncelleme: 06.02.2017 16:32
Anahtar Kelimeler:
Türkiye ŞampiyonasıTürkiye Bisiklet Federasyonu
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