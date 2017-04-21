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Alanya'daki Av Köşkü kurtarılıyor

Demirtaş Mahallesi'nde adeta kaderine terk edilen tarihi Av Köşkü, Alanya'ya ve turizme kazandırılacak

Alanya'daki Av Köşkü kurtarılıyor

Demirtaş Mahallesi'nde adeta kaderine terk edilen tarihi Av Köşkü, Alanya'ya ve turizme kazandırılacak

21 Nisan 2017 Cuma 23:23
Alanya'daki Av Köşkü kurtarılıyor
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Haber: Alper KUTAY

ALANYA'NIN doğudaki en uzak yerleşim birimi olan Demirtaş Mahallesi'nde bulunan tarihi Selçuklu Av Köşkü yıkılmaktan kurtarılıyor. Turizme kazandırılması için çalışmaların başlatıldığı köşk için yıllardır verilen çabalar karşılığını bulacak. Demirtaş Belediyesi eski başkanı ve halen Alanya Belediye Meclis Üyesi olan CHP'li Mustafa Aras, uzun uğraşlar sonucu geçmişte köşkte bir takım çalışmalar yapılmasını sağlamış ve temizliğini yaptırmıştı. Ancak Aras'ın başkanlık görevinin sona ermesinin ardından tarihi köşk yeniden eski haline döndü ve yıkılmaya yüz tuttu. Tarihi Av Köşkü'nü korumak isteyen Demirtaş halkının, ulusal ve yerel medya aracılığıyla seslerini duyurmaya çalışmaları karşılık buldu. Dün bazı temaslarda bulunmak amacıyla Antalya'ya gelen Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, talimat vererek köşkün bakıma alınmasını istedi. Bakan Avcı'nın talimatı üzerine Demirtaş'a gelen ekipler, hem ekipmanlarını getirdiler, hem de köşkte inceleme yaptılar. İncelemenin ardından önümüzdeki günlerde tarihi Av Köşkü'nde restorasyon çalışmalarının başlayacağı gelen haberler arasında.

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Son Güncelleme: 21.04.2017 23:26
Anahtar Kelimeler:
DemirtaşAlanya
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