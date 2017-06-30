Alanya'da Rus çiftin valizinden çıkanlar şok etti

EDİNİLEN bilgiye göre 2 adet valizi tıka basa dolduran çift; 14 tuvalet kağıdı, 5 lt. Baileys likör, terlik, bornoz, havlu, portakal ve hatta kökünden söktükleri canlı çiçekleri otelden çıkararak Rusya'ya götürmeye çalıştı.

Otel çalışanları, genç çiftin bir hafta boyunca bedava olan her şeyi çok fazla tüketmesinden şüphelenerek, çıkışta valizleri kontrol etmek istedi. Valizlerin resepsiyonda açılışını izleyen çalışanlar, bir hafta boyunca ortadan kaybolan eşyaların nereye gittiğini anlamış oldu.

Otel yönetimi, valizdeki tüm eşyaların parasını (231 dolar 43 sent) ödettikten sonra, genç çifti havalimanına uğurladı.

Rus medyası genç çiftin kimlik bilgilerine de ulaştı; 25 yaşındaki Rustam Fakhtlislamov ve 35 yaşındaki karısı Mariya Kasyanova.

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