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Alanya'da çöl fırtınası

Alanya'da etkili olan şiddetli sıcak rüzgar, bazı bölgelerde ağaçları devirdi ve maddi hasara yol açtı

Alanya'da çöl fırtınası

Alanya'da etkili olan şiddetli sıcak rüzgar, bazı bölgelerde ağaçları devirdi ve maddi hasara yol açtı

01 Temmuz 2017 Cumartesi 11:31
Alanya'da çöl fırtınası
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TÜRKİYE'Yİ etkisi altına alan sıcak hava dalgası, Alanya’da da etkili olmaya devam ediyor. Sıcak hava dalgasından nasibini alan Alanya’da da günlük yaşam olumsuz etkileniyor. Yeni Alanya'nınMeteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığı bilgiye göre bugün hava sıcaklığı en yüksek 42° derece olurken deniz suyu sıcaklığının ise 27° derece olması bekleniyor . Öte yandan, sıcak hava dalgası gelecek Pazartesi günü batı bölgelerde, Salı günü iç ve hafta ortasında ise doğu bölgelerde etkisini kaybedecek ve sıcaklık mevsim normallerine dönecek. Aşırı yüksek sıcaklığın neden olabileceği olumsuzluklara karşı yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar başta olmak üzere vatandaşların güneş ışınlarının dik geldiği 10.00-16.00 saatlerinde güneş ışınlarına direkt maruz kalmamaları hususunda dikkatli olmaları, sıcaktan korunmak için gerekli önlemleri almaları istendi.

İşte hava durumu ile ilgili son gelişmeler:
01/07/2017, Cumartesi günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 42° derece ve en düşük 28° derece şeklinde olması bekleniyor. Cumartesi günü hava Güneşli olacak.

02/07/2017, Pazar günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 39° derece ve en düşük 25° derece şeklinde olması bekleniyor. Pazar günü hava Güneşli olacak.

03/07/2017, Pazartesi günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 37° derece ve en düşük 24° derece şeklinde olması bekleniyor. Pazartesi günü hava Güneşli olacak.

04/07/2017, Salı günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 35° derece ve en düşük 25° derece şeklinde olması bekleniyor. Salı günü hava Güneşli olacak.

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Son Güncelleme: 01.07.2017 12:34
Anahtar Kelimeler:
şiddetli Sıcak RüzgarAlanya
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