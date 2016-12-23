Alanya'da belediye şantiyesi kardan çöktü

Alanya Belediyesi'nin araçlarının da yer aldığı garaj çatısı biriken kara dayanamadı ve çöktü. Çöken çatı altında 10 araç hasar gördü
ALANYA'DA karın en yoğun hissedildiği mahallerrden birisi Güzelbağ Mahallesi oldu. Yaklaşık 50 cm'yi bulan kar mahalleyi Sibiryaya çevirdi. Bu gece Alanya Belediyesi'nin araçlarının da yer aldığı garajın üzeri karla kaplandı. Yaklaşık 50 cm bulan kara dayanamayan çatı çöktü. Garajda bulunan iş makinaları ile birlikte 10 civarında araç hasar gördü. Araçları kurtarma çalışmaları sürüyor.
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