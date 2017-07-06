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'Alanya'da Alışveriş Var' başladı

Antalya Tanıtım Anonim Şirketi çatısı altında Alanya'da da Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) öncülüğünde  'Alanya'da Alışveriş Var Projesi' başladı

'Alanya'da Alışveriş Var' başladı

Antalya Tanıtım Anonim Şirketi çatısı altında Alanya'da da Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) öncülüğünde  'Alanya'da Alışveriş Var Projesi' başladı

06 Temmuz 2017 Perşembe 12:14
'Alanya'da Alışveriş Var' başladı
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PROJE kapsamında 25 TL'lik alışveriş yapan herkes çekiliş hakkına katılabilecek ve otomobilden tablete kadar çeşitli hediyeler kazanabilecek. ALTSO'da projeyle ilgili gerçekleştirilen toplantıya oda başkanı Mehmet Şahin, Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yenialp, ALTSO Yönetim Kurulu Üyesi Ali Kamburoğlu katıldılar. Projeyle ilgili bir açıklama yapan ALTSO Başkanı Şahin, "2 yıldır kötü geçen bir turizm sezonu vardı. Bu yılı da buna ekleyebiliriz. 2015'de Rusya'da meydana gelen ekonomik kriz, hatırlamak bile istenediğimiz uçak krizi yaşandı. Bu yıl turizm çok iyi gitmiyor. Rusya ile ilişkilerin düzelmesi çok olumlu. Merkezi ve yerel yönetimler üzerine düşeni yapmaya çalışıyor. Sadece Alanya'da, Türkiye'de değil, globalda bir kriz var. Alanya'da da turizm gerçekten çok kötü gidiyor.İyi gidiyor diyemeyiz. Belki 4-5 yıldızlı otellerde belli bir doluluk var ama küçük oteller dahil olmak üzere esnafa şu ana kadar turizm yansımadı. Çok kötü gidiyor. Bunu açıkça itiraf etmek istiyorum. Biz sivil toplum örgütleri, başta ticaret ve sanayi odaları olmak üzere elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Geçen yıllarda da yaptık. Kriz olan en sıkıntılı dönemde burada yaşayan Ruslarla kahvaltı yaptık. Alanya'ya davet ettik. Dünyaya barış, birlik beraberlik mesajı verdik. Alanya'nın gururu Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da bu etkinliklere katılımıyla bu toplantı daha ivme kazandı. Başta Rusya olmak üzere dünya genelinden gazeteciler aradı.24 ülkeden Rus dili konuşan gazetecileri Alanya'da ağırladık. İnşallah önümüzdeki yıl bunu 80 ülkeye çıkaracağız. Toplantı bir yıl önce Paris'te yapımıştı. Biz çeşitli kampanyalarla mücadele etmeye devam ediyoruz. Geçen yıl Antalya Tanıtım Anonim Şirketi'nde bir kampanya başlatmıştık. Biz de Antalya Tanıtım Anonim Şirketi'nin ortağıyız. Alanya'da Alışveriş Var kampanyası adı altında. Gazipaşa-Alanya(GZP)  Havalimanı İşletme Müdürü Cengiz Aşıklı'dan billboardlar konusunda destek alıyoruz. Çünkü tanıtım çok önemli. Alanya Belediyesi bize de destek veriyor. Geçen  yıl da aynı kampanyayı yapmıştık. 95 milyon katılım hakkı elde edilmişti. 25 liralık kredi kartıyla her alışveriş yapan bu kampanyaya katılabiliyor. Birden çok 25 liralık alışveriş yapmışsa, örneğin 100 liralık alışveriş yapmışsa 4 defa katılım hakkı kazanıyor. Burada önemli bankalar var. Bu yıl katılan 18 banka var. Akbank, Denizbank, Garanti Bankası, Halkbank, Vakıflar Bankası, Ziraat Bankası, Fİnansbank gibi çok sayıda banka buna katılıyor. Buradaki amacımız ekonomiye canlılık kazandırabilmek. ALTSO olarak elimizden geldiği kadar bir sivil toplum örgütü ne yapabilirse, fazlasını yapmaya çalışıyoruz.Biz yola çıkarken 'Güçlü ALTSO'demiştik. 'Güçlü ALTSO'yu oluşturacağız' demiştik. Çok şükür oluşturduk. Sorunları biliyoruz. Çözümleri noktasında biz mücadele etmeye devam edeceğiz. Globalde bir kriz var. Turizmin durumu böyle diyerek mazeretler sunmadan elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Haftaya büyük bir ihtimalle tekrat bir Ankara ziyaretimiz olacak. Ankara'da da bazı görüşmeler yapacağız. Göç İdaresi ilr ilgili sıkıntılar var. Bununla ilgili görüşmeler  yapacağız. Bunun dışında Alanya'da kötü giden ekonomi ile ilgili bakanlarla, ilgililerle, milletvekili, bürokratlarla görüşmeler yapacağız. Kampanyamız Alanya'ya, işadamlarına hayırlı olsun. Geçen yıl da 7 tane araç vermiştik. Bu araçlardan birisi de Alanya'ya çıkmıştı. ALTSO olarak burada yine lokomotif, öncüyüz. 25 Ekim'e kadar yapılacak olan hediye çekilişine 25 lira alışveriş yapan herkes katılabilecek. Hediyelerimiz 7 otomobil, 7 TV, 7 tablet, 77 bisiklet, 777 basketbol topu. Aracın birisi geçen yıl Alanya'ya çıkmıştı. İnşallah bu yıl da araçlardan birisinin Alanya'ya çıkması dileğiyle kampanyamız hayırlı olsun. Başta Alanya Belediyesi olmak üzere destek veren tüm kuruluşlara teşekkür ederim" dedi.

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Son Güncelleme: 06.07.2017 12:46
Anahtar Kelimeler:
ALTSOAntalya Tanıtım Anonim ŞirketiAli Kamburoğlu
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