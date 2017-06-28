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Alanya'da acillerde büyük yoğunluk

Alanya’ya tatil için gelen çok sayıda yerli ve yabancı turist, tatil süresince kentteki hastanelerin acil servislerinde yoğunluk yaşanmasına neden oldu

Alanya'da acillerde büyük yoğunluk

Alanya’ya tatil için gelen çok sayıda yerli ve yabancı turist, tatil süresince kentteki hastanelerin acil servislerinde yoğunluk yaşanmasına neden oldu

28 Haziran 2017 Çarşamba 18:35
Alanya'da acillerde büyük yoğunluk
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RAMAZAN Bayramı tatili süresince Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin (ALKÜ) acil servisine 2 bin 948 kişi müracaat etti. 4 günlük bayram tatilinde acil servise en fazla gribal enfeksiyon şikayetiyle 563 kişi başvurdu. 184 düşme, 144 ishal, 18 güneş yanığı ve 3 boğulma vakası yine acil servis ekibinin müdahale ettiği başlıca şikayetler oldu. Edinilen bilgiye göre, 588 kişiye cerrahi acilde, 2 bin 360 kişiye ise acil dahiliyede müdahale edildi. Alanya’daki özel hastanelerin acil servislerinde de tatil süresince yoğunluk yaşandığı öğrenildi.

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Son Güncelleme: 28.06.2017 18:43
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