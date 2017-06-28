Alanya'da acillerde büyük yoğunluk

RAMAZAN Bayramı tatili süresince Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin (ALKÜ) acil servisine 2 bin 948 kişi müracaat etti. 4 günlük bayram tatilinde acil servise en fazla gribal enfeksiyon şikayetiyle 563 kişi başvurdu. 184 düşme, 144 ishal, 18 güneş yanığı ve 3 boğulma vakası yine acil servis ekibinin müdahale ettiği başlıca şikayetler oldu. Edinilen bilgiye göre, 588 kişiye cerrahi acilde, 2 bin 360 kişiye ise acil dahiliyede müdahale edildi. Alanya’daki özel hastanelerin acil servislerinde de tatil süresince yoğunluk yaşandığı öğrenildi.