Alanya'da 7/7/2017 bereketi

ALANYA'DA da bu unutulmaz tarihte birlikteliklerini evlilikle taçlandırmak isteyen 30 çift Alanya Nikah Dairesi'ne başvurdu. Alanya'da yarın 30 çift bu özel günde dünyaevine girerek evlilik tarihlerini unutulmaz bir güne kazıyacak.
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Yedi yedi ..ku yedi:)