Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 27°
parçalı az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BİST
108873
ALTIN
148.140
DOLAR
3.4380
STERLİN
4.4823
EURO
4.0935
06 Eylül 2017 Çarşamba - Günlük Burç Yorumu
6 Eylül Günlük Burç Yorumu
6 Eylül 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
6 Eylül 2017 Alanya -...
Bel fıtığı rahatsızlığında gereksiz ameliyatlar ağrıyı arttırıyor
Bel fıtığı ameliyatına dikkat!
banner468

Alanya Zabıta Teşkilatı 191 yaşında

Alanya’da Zabıta Teşkilatı’nın 191. kuruluş yıldönümü Atatürk Anıtı önünde gerçekleşen törenle kutlandı

Alanya Zabıta Teşkilatı 191 yaşında

Alanya’da Zabıta Teşkilatı’nın 191. kuruluş yıldönümü Atatürk Anıtı önünde gerçekleşen törenle kutlandı

06 Eylül 2017 Çarşamba 00:01
Alanya Zabıta Teşkilatı 191 yaşında
banner404

ALANYA Belediyesi tarafından 1-7 Eylül tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle kutlanacak olan Zabıta Haftası etkinlikleri, Atatürk Anıtı’na çelenk sunulması ile başladı. Törene Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, İlçe Emniyet Müdürü Haşim Çakmaklı, Zabıtadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Mehmet Kula, Zabıta Müdürü Hasan Akın, belediye birim amirleri, meclis üyeleri, oda başkanları ile zabıta personeli katıldı. Alanya Belediyesi Zabıta Müdürü Hasan Akın’ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.
'HALKIN HUZUR VE GÜVENİ İÇİN NÖBETTEYİZ'
Törenin ardından bir konuşma yapan Zabıta Müdürü Hasan Akın, "191. yaşını kutlayan belediye zabıtasının temelleri 1826 yılında Osmanlı devleti döneminde atılmış. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulduktan sonra 1930 yılında çıkartılan belediye kanunu ile özel bir hizmet zabıtası şeklinde kanunda yerini almıştır. 1956 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile belediyelerde belediye zabıtası kurulmasına karar verilerek, bugünkü Belediye Zabıtası teşkilatı hizmete başlamıştır. Zabıtamız, belediyemizin halka en yakın hizmet birimidir. Günün her saati şehrin en ücra köşesinden en kalabalık yerine kadar her yerde bulunarak belediyemizin eli, ayağı, kulağı ve gözü olmaktadır. Alanya’daki vatandaşlarımızın sağlıklı, rahat ve huzurlu bir yaşam sürmesi için yasaların ve yönetmeliklerin bizlere vermiş olduğu yetkiler çerçevesinde 24 saat görevdeyiz. Biz zabıta teşkilatı olarak söz konusu vatan olunca gerisinin teferruat olduğunun bilincinde ve idrakındayız. Güvenli ve başarılı geleceklerin temennisi ile tüm teşkilatımızın yıldönümünü kutlar, çalışma arkadaşlarıma görevlerinde başarılar dilerim" dedi.
KAYMAKAM VE BAŞKANA ZİYARET
Törenin ardından Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Kula, Zabıta Müdürü Hasan Akın, Zabıta Amiri Bülent Filiz ve Zabıta Komiserleri Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu’yu makamında ziyaret ettiler. Zabıta Teşkilatı’nın 191. yılını kutlayan Kaymakam Harputlu, Alanya’da görev yapan zabıta personeline özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Kaymakam Harputlu’nun ardından Başkan Yardımcısı Mehmet Kula ve zabıta ekipleri Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’i makamında ziyaret ettiler. Zabıta Müdürü Hasan Akın Eylül ayı meclis toplantısında zabıta haftası nedeniyle meclis üyelerine çiçek taktim etti. 
 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Zabıta TeşkilatıAtatürk AnıtıAlanya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Baraner'den Yeni Alanya'ya kutlama
Baraner'den Yeni Alanya'ya kutlama
Alanya'da Günün Önemli Haberleri
Alanya'da Günün Önemli Haberleri
06 Eylül 2017 Çarşamba - Yeni Alanya E Gazetesi
06 Eylül 2017 Çarşamba - Yeni Alanya E Gazetesi

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim