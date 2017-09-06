Alanya Zabıta Teşkilatı 191 yaşında

ALANYA Belediyesi tarafından 1-7 Eylül tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle kutlanacak olan Zabıta Haftası etkinlikleri, Atatürk Anıtı’na çelenk sunulması ile başladı. Törene Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, İlçe Emniyet Müdürü Haşim Çakmaklı, Zabıtadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Mehmet Kula, Zabıta Müdürü Hasan Akın, belediye birim amirleri, meclis üyeleri, oda başkanları ile zabıta personeli katıldı. Alanya Belediyesi Zabıta Müdürü Hasan Akın’ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

'HALKIN HUZUR VE GÜVENİ İÇİN NÖBETTEYİZ'

Törenin ardından bir konuşma yapan Zabıta Müdürü Hasan Akın, "191. yaşını kutlayan belediye zabıtasının temelleri 1826 yılında Osmanlı devleti döneminde atılmış. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulduktan sonra 1930 yılında çıkartılan belediye kanunu ile özel bir hizmet zabıtası şeklinde kanunda yerini almıştır. 1956 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile belediyelerde belediye zabıtası kurulmasına karar verilerek, bugünkü Belediye Zabıtası teşkilatı hizmete başlamıştır. Zabıtamız, belediyemizin halka en yakın hizmet birimidir. Günün her saati şehrin en ücra köşesinden en kalabalık yerine kadar her yerde bulunarak belediyemizin eli, ayağı, kulağı ve gözü olmaktadır. Alanya’daki vatandaşlarımızın sağlıklı, rahat ve huzurlu bir yaşam sürmesi için yasaların ve yönetmeliklerin bizlere vermiş olduğu yetkiler çerçevesinde 24 saat görevdeyiz. Biz zabıta teşkilatı olarak söz konusu vatan olunca gerisinin teferruat olduğunun bilincinde ve idrakındayız. Güvenli ve başarılı geleceklerin temennisi ile tüm teşkilatımızın yıldönümünü kutlar, çalışma arkadaşlarıma görevlerinde başarılar dilerim" dedi.

KAYMAKAM VE BAŞKANA ZİYARET

Törenin ardından Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Kula, Zabıta Müdürü Hasan Akın, Zabıta Amiri Bülent Filiz ve Zabıta Komiserleri Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu’yu makamında ziyaret ettiler. Zabıta Teşkilatı’nın 191. yılını kutlayan Kaymakam Harputlu, Alanya’da görev yapan zabıta personeline özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Kaymakam Harputlu’nun ardından Başkan Yardımcısı Mehmet Kula ve zabıta ekipleri Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’i makamında ziyaret ettiler. Zabıta Müdürü Hasan Akın Eylül ayı meclis toplantısında zabıta haftası nedeniyle meclis üyelerine çiçek taktim etti.

