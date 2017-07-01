Alanya yangınıyla ilgili şok iddia!

ALANYA'DA sosyal medya kullanıcıları 'Sapaderede ormanlar bilinçli mi yakıldı' başlığıyla şu iddiaları paylaşıyorlar:

''Türkiye'de enerji üretimi yapan özel bir şirket, Sapadere Kanyonu'nun bulunduğu alana Hidro Elektrik Santrali kurmak için düğmeye bastı. Sapadere Kanyonu'nun bulunduğu bölgede HES Projesi ile hem elektrik üretip, hem de suyu çiftçiye satmayı planlayan şirket, Hidro Elektrik Santrali kurmak için projelerini bile hazırladı. Enerji üretimi yapan söz konusu şirket, Orman ve Su İşleri Bakanlığı'ndan bu bölgeyi kiralamak için girişimde bulundu. Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın onayının ardından özel şirket, HES Projesi'ni hizmete katmak için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan onay isteyecek. Bakanlıkların onay vermesi halinde enerji üretimi yapan şirket, HES Projesi'ni uygulamak için Sapadere Kanyonu'nu boşaltıp, projeyi uygulamak için ilk kazmayı vuracak. DSİ Antalya Bölge Müdürlüğü'nün yaptığı ölçümde Sapadere Kanyonu'nun bulunduğu bölgeye HES kurulması için suyun yeterli olduğunu ve bu konuda gelen görüşe de onay verdiği ileri sürüldü.''