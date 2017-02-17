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Alanya'ya 'Tartı' uyarısı

Alanya Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Velittin Yenialp, 2017 yılı tartı aletleri muayenesi için üyelerini uyardı

Alanya'ya 'Tartı' uyarısı

Alanya Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Velittin Yenialp, 2017 yılı tartı aletleri muayenesi için üyelerini uyardı

17 Şubat 2017 Cuma 23:00
Alanya'ya 'Tartı' uyarısı
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Şerife ÇOBAN

YENİALP, "Tartı ve tartı aletleri kullanan esnafın 28 Şubat'a kadar beyannamelerini vermeleri gerekiyor. Bu beyanlar daha önceki yıllarda belediyelere verilmekteyken, bu yıl sabit esnafın tartı ve tartı aletlerinin beyanları özel sektöre devredildi. Beyanname yetkisini Özmen Kalibrasyon Tartı Aletleri Muayene Servisi almış bulunuyor. Beyannameleri odamızda almaya başlamış bulunuyoruz. 28 Şubat'a kadar beyannamelerinizi vermeniz gerekiyor. Bu yıl tartı aletleri muayene ücretlerini işyerlerinize gelip mühürleme esnasında bizzat muayene servisine ödeyeceksiniz. Odamıza beyanname vermeye gelirken yanınızda işyeri kaşesi, terazinin markası, çekeri ve seri numarasıyla ilgili bilgileri getirmeniz gerekiyor. Beyanname vermemenin cezası bin 800 TL civarında olup cezaya maruz kalmamak için 28 Şubat'a kadar beyanlarınızı vermeniz gerekiyor" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Alanya Bakkallar Ve BayilerOdası BaşkanıVelittin Yenialp
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