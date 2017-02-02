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Alanya'ya müjdeyi birlikte verdiler  

Rektör Pınarbaşı ve Başhekim Yazan, ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yeni bölümlerin açılacağını ve bu bölümlere akademik personel alınacağının müjdesini verdi

Alanya'ya müjdeyi birlikte verdiler  

Rektör Pınarbaşı ve Başhekim Yazan, ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yeni bölümlerin açılacağını ve bu bölümlere akademik personel alınacağının müjdesini verdi

02 Şubat 2017 Perşembe 16:41
Alanya'ya müjdeyi birlikte verdiler  
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ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin açılış süreci ile ilgili olarak Rektör Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı ve Başhekim Dr. Tevfik Yazan bir araya gelerek istişarelerde bulundular. Yapılan ikili görüşmenin ardından Rektör Pınarbaşı ve Başhekim Yazan, kamuoyunun uzun süredir beklediği haberler ile ilgili beklenen müjdeyi verdi. Alanyalıların uzun zamandır ihtiyaç duyduğu gastroenteroloji, endokrinoloji, nefroloji, radyoloji gibi bölümlerdeki akademik personel eksikliğinin kısa zaman içerisinde ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde giderileceğini ifade eden Rektör Pınarbaşı, “Hastanemizde ihtiyaç duyulan birimlerde çalışacak akademik personelin istihdamı konusunda gerekli adımları atıyoruz. İnşallah Alanya'da sağlık alanında verilen güzel hizmetleri Başhekim Yazan ile beraber çalışarak daha üst noktalara yükselteceğiz” dedi. 
'DAHA GÜZEL HABERLER VERECEĞİZ'
ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gelinen süreç ve ileriye yönelik hedeflere ilişkin açıklamada bulunan Başhekim Yazan da, “Üniversitemiz ve Pınarbaşı’na katkı ve işbirliği için teşekkür ediyorum. Üniversitemizle beraber sağlık hizmetleriyle ilgili Alanya'mıza ve Alanyalılara çok daha güzel haberler vereceğiz" diye konuştu. Oba Mahallesi'nde yapımı devam eden yeni hastane binasıyla ilgili konu hakkında da bilgiler veren Yazan, çalışmaların son aşamaya gelindiğini ve hastanenin açılış tarihinin ileriki günlerde açıklanacağını ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
ALKÜALKÜ Eğitim Ve Araştırma HastanesiAhmet PınarbaşıTevfik Yazan
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