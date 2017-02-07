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Alanya Ukrayna Diasporası kuruldu

Yaklaşık 3 bin 600 Ukraynalının yaşadığı Alanya'ya gelen Büyükelçi Ivanoch, GZP'ye Ukrayna'dan uçak seferi düzenlenmesi için girişimde bulunacağını söyledi. Ivanoch, Alanya'daki potansiyeli anlatmak için bir mektup da yazacak

Alanya Ukrayna Diasporası kuruldu

Yaklaşık 3 bin 600 Ukraynalının yaşadığı Alanya'ya gelen Büyükelçi Ivanoch, GZP'ye Ukrayna'dan uçak seferi düzenlenmesi için girişimde bulunacağını söyledi. Ivanoch, Alanya'daki potansiyeli anlatmak için bir mektup da yazacak

07 Şubat 2017 Salı 21:14
Alanya Ukrayna Diasporası kuruldu
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ALANYA’DA yaşayan Ukraynalılar düzenledikleri törenle Alanya Ukrayna Diasporası'nı kurdular. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin, Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Ahmet Pınarbaşı, Ukrayna Ankara Büyükelçisi Sybıha Andrii Ivanoch ve çok sayıda davetlinin katıldığı tören, Alanya Kültür Merkezi’nde (AKM) gerçekleştirildi. Ukrayna’ya özgü halk müzikleri ve danslarının yer aldığı program renkli görüntülere sahne oldu. Törende konuşan Ukrayna Ankara Büyükelçisi Sybıha Andrii Ivanoch, Alanya’yı çok beğendiğini belirterek, etkilendiğini söyledi. Antonov adlı havayolu şirketiyle bir araya geleceğini kaydeden Ivanoch, Gazipaşa-Alanya Havalimanı’na (GZP) sefer düzenlenmesi tavsiyesinde bulunacağını söyledi. Dışişleri Bakanlığı ile dirsek temasında bulunduğunu dile getiren Ivanoch, Türkiye’ye kimlikle girişin önünü açmak istediklerini ve bu konuda çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. Ivanoch, THY ile görüştüklerini ve Ukrayna'dan tarifeli seferler yapılması için girişimleri olduğunu da sözlerine ekledi. Büyükelçi Ivanoch, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'na bir mektup yazarak Alanya'daki izlenimlerini ve şehirdeki potansiyeli anlatacağını da söyledi. 
 

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Son Güncelleme: 07.02.2017 21:39
Anahtar Kelimeler:
IvanochGzpBüyükelçi IvanochAlanya
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