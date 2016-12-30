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Alanya uçuşları iptal 

Türkiye genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları ve kar yağışı hava trafiğini olumsuz yönde etkiliyor. Meteorolojik şartlar nedeniyle Türk Hava Yolları iç ve dış hatlarda karşılıklı olarak 129 seferini iptal etti

Alanya uçuşları iptal 

Türkiye genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları ve kar yağışı hava trafiğini olumsuz yönde etkiliyor. Meteorolojik şartlar nedeniyle Türk Hava Yolları iç ve dış hatlarda karşılıklı olarak 129 seferini iptal etti

30 Aralık 2016 Cuma 12:03
Alanya uçuşları iptal 
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BU sabah 10.40'da İstanbul Atatürk Havalimanından kalkması gereken THY Alanya Gazipaşa uçuşu iptal edilince, aynı uçuşun frekansı olan 13.10 kalkışlı Alanya - İstanbul uçuşu da iptal edilmiş oldu. Ayrıca, bu akşam 22.10'da İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan kalkarak 23.45'de Alanya Gazipaşa'ya inişini gerçekleştirecek olan uçuş ile sabaha karşı 00.40'da yapılacak Alanya - İstanbul Atatürk seferi de iptal edildi. Bu arada, İstanbul Sabiha Gökçen'den kalkışlı Alanya uçuşları yapan Pegasus Havayolları henüz uçuşlarını iptal etmedi. Ancak, olumsuz hava koşullarının sürmesi halinde bu uçuşların da iptal edilmesi bekleniyor. Yolculara uçuşların olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiğini SMS yoluyla bildiren THY, mağdur olan yolculara para iadelerini veya bir sonraki uçuşlarla seyahat edebileceklerini duyurdu. 
 

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Anahtar Kelimeler:
AlanyaUçuşIptalHava Koşuları
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