Alanya uçuşları iptal 

BU sabah 10.40'da İstanbul Atatürk Havalimanından kalkması gereken THY Alanya Gazipaşa uçuşu iptal edilince, aynı uçuşun frekansı olan 13.10 kalkışlı Alanya - İstanbul uçuşu da iptal edilmiş oldu. Ayrıca, bu akşam 22.10'da İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan kalkarak 23.45'de Alanya Gazipaşa'ya inişini gerçekleştirecek olan uçuş ile sabaha karşı 00.40'da yapılacak Alanya - İstanbul Atatürk seferi de iptal edildi. Bu arada, İstanbul Sabiha Gökçen'den kalkışlı Alanya uçuşları yapan Pegasus Havayolları henüz uçuşlarını iptal etmedi. Ancak, olumsuz hava koşullarının sürmesi halinde bu uçuşların da iptal edilmesi bekleniyor. Yolculara uçuşların olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiğini SMS yoluyla bildiren THY, mağdur olan yolculara para iadelerini veya bir sonraki uçuşlarla seyahat edebileceklerini duyurdu.

