Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
Açık
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
87768
ALTIN
144.345
DOLAR
3.6493
STERLIN
4.5503
EURO
3.8765
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
14 Şubat 2017 Salı - Günlük Burç Yorumu
14 Şubat Günlük Burç Yorumu
14 Şubat 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
14 Şubat 2017 Alanya -...
İki adımlı doğrulama nasıl açılır?
İki adımlı doğrulama nasıl açılır?

'Alanya trafiği rahatlayacak'

Ocak ayının sonunda yapımına başlanan Telekom ve Ticaret Lisesi Katlı Kavşak Projesi çalışmalarını yerinde inceleyen Büyükşehir Koordinatörü Hüseyin Güney, "Çalışmalar bittiğinde Alanya trafiği rahatlayacak" dedi.

'Alanya trafiği rahatlayacak'

Ocak ayının sonunda yapımına başlanan Telekom ve Ticaret Lisesi Katlı Kavşak Projesi çalışmalarını yerinde inceleyen Büyükşehir Koordinatörü Hüseyin Güney, "Çalışmalar bittiğinde Alanya trafiği rahatlayacak" dedi.

14 Şubat 2017 Salı 14:47
'Alanya trafiği rahatlayacak'
banner404

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney, 2017 Ocak ayının sonunda yapımına başlanan Telekom ve Ticaret Lisesi Katlı Kavşak Projesi çalışmalarını yerinde inceledi. Telekom Kavşağı’nda devam eden çalışmaları yerinde gören Güney, müteahhit firma yetkililerinden çalışmaların son durumu hakkında ayrıntılı bilgi aldı. İş makineleri ve kalabalık bir işçi ekibiyle yapılan çalışmaların sorunsuz devam ettiğini belirten Güney, “Halk arasında Çevreyolu olarak bilinen Keykubat Bulvarı'ndaki çalışmalar tamamlandığında Alanya’nın trafik sorunu büyük ölçüde rahatlayacak. Katlı Kavşak Projesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Karayolları işbirliği gerçekleştirilen 56 milyon TL'lik dev bir proje. Bu yatırım öngörülen sürede tamamlanıp hizmete açılacak. Şu an çalışmalar öngörülen takvim doğrultusunda devam ediyor, hiçbir sorun yok. Bu süreçte Çevreyolu trafiği belirlenen güzergahlara verildi. Ancak böyle dev projeler yapılırken bazı sorunlar olabiliyor. Bu süreçte hem esnafa hem de vatandaşa anlayışları için teşekkür ediyorum" dedi.

banner355
Anahtar Kelimeler:
TelekomTicaret LisesiHüseyin GüneyKatlı Kavşak ProjesiAntalya Büyükşehir Belediyesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alanya'da 14 Şubat mutluluğu sürüyor
Alanya'da 14 Şubat mutluluğu sürüyor
'Sizler bizim geleceğimizsiniz'
'Sizler bizim geleceğimizsiniz'
Halciler kaymakamı ağırladı
Halciler kaymakamı ağırladı

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals