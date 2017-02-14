'Alanya trafiği rahatlayacak'

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney, 2017 Ocak ayının sonunda yapımına başlanan Telekom ve Ticaret Lisesi Katlı Kavşak Projesi çalışmalarını yerinde inceledi. Telekom Kavşağı’nda devam eden çalışmaları yerinde gören Güney, müteahhit firma yetkililerinden çalışmaların son durumu hakkında ayrıntılı bilgi aldı. İş makineleri ve kalabalık bir işçi ekibiyle yapılan çalışmaların sorunsuz devam ettiğini belirten Güney, “Halk arasında Çevreyolu olarak bilinen Keykubat Bulvarı'ndaki çalışmalar tamamlandığında Alanya’nın trafik sorunu büyük ölçüde rahatlayacak. Katlı Kavşak Projesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Karayolları işbirliği gerçekleştirilen 56 milyon TL'lik dev bir proje. Bu yatırım öngörülen sürede tamamlanıp hizmete açılacak. Şu an çalışmalar öngörülen takvim doğrultusunda devam ediyor, hiçbir sorun yok. Bu süreçte Çevreyolu trafiği belirlenen güzergahlara verildi. Ancak böyle dev projeler yapılırken bazı sorunlar olabiliyor. Bu süreçte hem esnafa hem de vatandaşa anlayışları için teşekkür ediyorum" dedi.