Alanya THD uyardı

Erkan UYSAL

TÜKETİCİ Hakları Derneği (THD) Alanya Şubesi Başkanı Cemal Şencan, vatandaşlardan internetten gördükleri ucuz ürünleri almamalarını istedi. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) geldiğini söyleyenlere inanarak kendisine sözleşme imzalatılan şoför Nuri Aktaş, dolandırıldığını anlayarak THD Alanya Şubesi'ne başvurdu. Aktaş, kendisini dolandıranların sürekli telefon ederek para ödemesini istediklerini söyledi. Yaşadıklarını Yeni Alanya'ya anlatan Aktaş, "Bir gün telefonum çaldı. Tanımadığım bu numarayı açtım. Şahsın biri bana Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) aradığını söyledi. Süleyman Aktaş ile ilgili bir görüşme yapmak istediğini, bana onun velisi olup olmadığımı sordu. Ben de velisi olduğumu söyledim. Bana onun derslerinin zayıf olduğunu ve bununla ilgili bir çalışmaları olduğunu ifade etti. Benden randevu istediler. Şoförlük yaptığımı ve o gün evde olamayacağımı söyleyerek telefonu kapattım. Beni daha sonra tekrar arayarak yine randevu istediler. Ben de onların evde olacağım bir saatte gelmelerini istedim. Daha sonra Ankara'daki Milli Eğitim Müdürlüğü'nü aradım ve durumu anlattım. Bana öğrencilerle ilgili böyle bir çalışmaları olduğunu söylediler. Bu çalışmanın nerede başladığını sordum. Bana bunu bilemeyeceklerini söylediler. Ben de 'Tamam' dedim. Benden randevu isteyen kişiler eve geldi. MEB'den geldiklerini, çocuğumun puanlarının yetmediğini ve sınıfta kalacağını söylediler. Evime gelenler, yapacakları çalışmayla çocuğumun bu sınavdan geçmesini sağlayacaklarını ileri sürdüler. Ben de onayladım. Sonra kendilerinin evime geldiğine dair bir sözleşme çıkarıp benim imza atmam gerektiğini söylediler. Ben de görüştüğüme dair imza attım. İmza atmamın ardından 7-8 gün geçti, bir haber gelmedi. Tekrar aradım. Bize Ankara'dan evraklar gelecekti ama gelmedi. Bende şu an evrak yok. Bana hesap numarası gönderiyorlar. Haberim olmadan beni borçlandırmışlar. Bana hesap numarası gönderip bu parayı ödememi istiyorlar. Sadece hesap numarası var. Ortada sözleşme falan yok. Kağıda yazdıkları rakamı bilmiyorum ama aylık bana 180 TL bir ödeme çıkarıyorlar. Ben de telefon açtım. Bana 'Sözleşme olmuş olmamış ne önemi var. Sen parayı bu hesaba yatır' diyorlar. Hesap numarasını bana değil, eşimin telefon numarasına atıyorlar. Eşim de bana nereye borçlandığımı soruyor. Yine telefon açıyorum ama cevap vermiyorlar. Karşımda muhatap bulamıyorum" dedi.

'BİLMEDİĞİNİZ YERDEN ALIŞVERİŞ YAPMAYIN'

THD Alanya Şubesi Başkanı Şencan da, "Bu yeni bir şey değil. Öteden beri var. Bazen bir yangın gibi. Söndürüyorsunuz, tekrar külleniyor ve yine gündeme geliyor. Demek ki bizim zayıf noktalarımız var. Zayıf noktalarımız vatandaşın anlattığı gibi bu öğrencinin durumunu bu dolandırıcılar nasıl elde ediyor? Akla gelen ilk soru bu. Okullar devletin okulları. Devletin okulundaki kayıtlı bir öğrencinin nasıl oluyor da zayıf ve iyi dersleri birilerinin eline geçiyor? Ondan sonra vatandaş ister istemez devletine güvendiği için ne derlerse imzasını atıyor. Bu sahtekârlar hem vatandaşın iyi niyetini kötüye kullanıyor, hem devleti kullanıyor, hem de haksız kazanç elde ediyor. Bu kişilerin elinde hiçbir belge yok. Sadece telefon numaraları var. Bu vatandaşı cumhuriyet savcılığına göndereceğiz. Cumhuriyet savcılarının bu tür dolandırıcıların gırtlağını sıkıp adaletin tecelli ettirmesini dileriz. Buradan da halka şunu söylemek istiyorum. İnternetten bilmediğiniz yerden alışveriş yapmayın. Ucuz diye ürünlere saldırmayın. Kapınıza gelebilirler. Sağlık ürünleri, eğitim setleri, kitap sattıklarını söyleyenlerin ürünlerinin her biri artık devrini aşmış, merdiven altı ürünler. Bunun için vatandaşlardan rica ediyorum, bu tür alışverişleri yapmasınlar. Her zaman söylüyorum. Alanya'da her şey var. Her türlü mağaza var. Her şeye ulaşabilirler. 2 bin TL'lik telefon internette 500 TL'ye satılıyorsa, onun sahte olduğunu benim vatandaşımın bilmesi lazım. Vatandaş televizyonda gördüğüne inanıyor. Vatandaş ne olur birazcık da araştırsın. Sonra yüreğimiz yanıyor. İletişim çağında bunların olmaması lazım" diye konuştu.