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'Alanya sanatta da gelişiyor'

Adıyaman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyesi Büşra Kuruçay'ın çalışmalarının yer aldığı resim sergisi, Alanya Kültür Merkezi'nde geniş katılımla açıldı

'Alanya sanatta da gelişiyor'

Adıyaman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyesi Büşra Kuruçay'ın çalışmalarının yer aldığı resim sergisi, Alanya Kültür Merkezi'nde geniş katılımla açıldı

24 Nisan 2017 Pazartesi 15:14
'Alanya sanatta da gelişiyor'
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24-28 Nisan tarihleri arasında açık kalacak sergi Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Ahmet Pınarbaşı, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin ve çok sayıda kişinin katılımıyla açıldı. Etkinlikte konuşan Rektör Pınarbaşı, "Turizm sanatsız olmaz" diyerek, "Ben buraya gelmeden önce Adıyaman Üniversitesi'nde görevliydim. Oradan Büşra hocamızı tanıyorduk. Kendisi burada bu etkinliğin yapılması için bir ricada bulundu. Biz turizmi şehir olarak ve üniversite olarak önemli görüyoruz, turizmde sanatsız olmaz. Alanya'ya hem devlet konservatuarı hem de güzel sanatlar fakültesi kurulması için girişimlerde bulunacağız. Bu etkinlik üniversitemize referans olması açısından da önem taşıyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.
'ALANYA DÜNYANIN EN GÜZEL ŞEHRİ'
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de, "Öncelikle Alanya dünyanın en güzel şehirlerinden. Gelişmesiyle beraber bir çok etkinliğe de ev sahibi oluyor. Adıyaman'dan hocalarımız geldi, Alanya'ya böyle bir etkinlik kazandırdılar. Çok güzel eserler var. Herkesin gelip görmesi gerek" dedi.
'ALANYA ÇOK ŞANSLI BİR ŞEHİR'
TGF Genel Başkan Vekili ve AGC Başkanı Dim ise, "Gerçekten Alanyamız her geçen gün gelişiyor. Gelişen, büyüyen şehirlerde de olmazsa olmazlar vardır bu tür etkinlikler gibi. Böyle büyük bir şehirde bu tip sergilerin çoğalması ve artması normal. Başkanımız Yücel daha öncesinde Alanya'ya bir kültür merkezi kazandırılacağını söyledi. Alanya için güzel gelişmeler. Alanya çok şanslı bir şehir" ifadelerini kullandı.
'BU ETKİNLİKLERE İHTİYAÇ VAR'
ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, "Çok güzel bir sergi. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Bu tür sosyal etkinliklerin Alanya'da daha fazla olmasını temenni ediyoruz. Herkes elinden geldiğince de destek oluyor. Bu tür şeylere ihtiyaç var" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Adıyaman ÜniversitesiGüzel Sanatlar FakültesiALTSOALKÜAhmet Pınarbaşı
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