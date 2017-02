'Alanya Ölüm Virajı' alelacele ışıklandırıldı 

ALANYA'DAN Gazipaşa yönüne ilerlerken Demirtaş Kavşağı'nda yer alan ve adeta faciaya davetiye çıkaran keskin viraja Karayolları el attı. Yeni Alanya'nın 'Bu virajda ölebilirsiniz' başlıklı haberiyle gündeme taşıdığı kavşakta çalışma yapan Karayolları, keskin virajı ışıklandırdı. Ancak, bu keskin virajı kestiremeyen hızlı sürücüler için risk hala büyük ve her an bir facia yaşanabilir. Buradaki en iyi çözümün, bu keskin virajın ortadan kaldırılması ve yolun tüm çağdaş ülkelerde olduğu gibi düz yapılması olduğu belirtiliyor.

'SONUÇ FELAKET OLUR'

Araçların hızlı olduğu köprü bitiminden Demirtaş Kavşağı'na ulaşıldığında aniden ortaya çıkan keskin viraj büyük tehlike yaratıyor. Virajda ani fren yapan ve refüje çarpan araçlardan kopan lastik ve cant parçaları dikkat çekerken, Demirtaş sakinleri "Bu keskin virajı bilmeyenler büyük hızla giriyorlar.

Köprü üzerinde sollama yapılsa sonuç felaket olur. Sık sık kazalar meydana geliyor ve büyük bir facia da yaşanabilir" dediler. Demirtaş Muhtarlığı'nın bu konuda Karayolları'na iki kez dilekçe sunduğu, Karayolları'nın "Bu yolda kusur yok" yanıtını verdiği iddia edildi.