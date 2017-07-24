'Alanya'nın yüzde 61'i orman'

Erkan UYSAL

ANTALYA Orman Bölge Müdürlüğü ve Alanya Orman İşletme Müdürlüğü sınırları dâhilindeki ormanlık alanların amenajman (ormanda, kesilmesi gereken ağaçların, doğal denge göz önüne alınarak düzenlenmesi işi) planlarının yenilenmesi için çalışmalar gerçekleştirildi. Alanya Orman İşletme Müdürü Yücel Sönmez, ilçenin yüzölçümünün yüzde 61'lik alanının ormanlık arazi olduğunu söyledi. Sönmez, "Bu alanların korunması geliştirilmesi ve gelecek nesillere aktarılabilmesi için ormanlar 10 yıllık periyotlarda planlanıyor. 2018-2027 yıllarını kapsayacak olan bu plan ile orman arazilerinde nerede nasıl bir çalışma yapılacağı belirlenecek ve sürdürülebilir ormancılık hedeflerine ulaşmanın planları yapılacak. Alanya Orman İşletme Müdürlüğü sınırları dahilinde 8 çeşit meşe türü bulunuyor. Bu türlerin planlamaya dahil edilmesi için çalışmalar başlatıldı. Konuyla ilgili Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü'nden Doç. Dr. Ali Kavgacı’nın katılımıyla işletme şefleri ve amenajman başmühendisliklerinin katılımıyla müdürlüğümüzde bir seminer düzenlendi" dedi.

'AÇIK ALANDA ATEŞ YAKMAYIN'

Öte yandan Sönmez, vatandaşları ormanlık ve açık alanda ateş yakmamaları konusunda uyardı. Sönmez, "Alanya Orman İşletme Müdürlüğü toplam 53 memur, 117 işçi olmak üzere toplamda 170 personelle 108 bin hektar orman arazisi olmak üzere 178 bin hektar daha üzerinde faaliyet gösteriyor. İşletme müdürlüğü şefliklerine ait tüm amelejman planları bu yıl itibariyle yenileniyor. Yapılacak olan bu planlar 10 yıl süreyle geçerli olup, bütün faaliyetler bu planlar çerçevesinde gerçekleşiyor. Mevsim gereği orman yangınlarına odaklanmış olarak faaliyet gösteriyoruz.

'KRİTİK BİR DÖNEMDEN GEÇİYORUZ'

İşletme müdürlüğümüz orman yangınlarıyla mücadele ederken 4 gözetleme kulesi, 12 arazöz, 3 su tankeri, 5 ilk müdahale aracı, 1 dozer, 1 greyder, ayrıca yangın söndürme amacıyla kullanılan 21 tane havuz, gölet ve 112 yangın işçisiyle yangın söndürme faaliyetlerini gerçekleştiriyor. Biz havaların kritik olduğu dönemlerde hava durumunu her gün takip edip bu konuda gerekirse kaymakamlık kanalıyla ve işletme şefleriyle, bizzat mahalle muhtarlarıyla telefonla görüşerek rutubetin yüzde 15-20'lere düştüğü, rüzgar hızının arttığı günlerde daha dikkatli olunması, açık alanlarda ateş yakılmaması konusunda gerekli uyarıları yapıyoruz. Buna rağmen uyarılara uyulmadığı zaman orman yangınları veya kırsal orman yangınları oluştuğu görülüyor. Bizim tüm halkımızdan istediğimiz bu gibi kritik günlerde gerek orman gerek kırsalda açık alanda ateş yakmamaları.

'ÖLÜMLÜ KAZALAR YAŞANABİLİYOR'

Bu uyarılara uyulmadığı takdirde bunun ne gibi sonuçlar doğurabileceği 30 Haziran'da Sapadere'de çıkan yangınla anlaşılabilir. Yangında sadece ağaçlar yanmıyor. Yaban hayvanları yanıyor. Evler, iş makineleri zarar görüyor. Söndürme ekiplerimizde bulunanlar yaralanıyor, hatta bu durumlar ölümle sonuçlanabiliyor. Özellikle halkın ormanlarla bitişik olarak yaşadığı yerlerde bu uyarılara azami şekilde uyulmalı. Yoksa daha kötü sonuçlar oluşabilir. Sapadere'de 220-250 metreküp orman emvali olarak tahmin ediliyor. Burada 9 grup damgalama işlemi yapıyor. Bu kadar kısa süre içerisinde yüzde 50'lik kısmın damga işlemini bitirdik. Amacımız buranın en kısa sürede ekim dikim işlemini bitirerek ağaçlandırmak. Tohum atarak ya da fidan dikerek bu alanı tekrar ormanlaştıracağız" dedi.