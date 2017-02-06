'Alanya'nın yüzde 61'i orman'

ALANYA Orman İşletme Müdürü Yücel Sönmez, 2016 yılı içerisinde 39 adet orman yangınında 38.9 hektar ormanlık alanın zarar gördüğünü açıkladı. Müdür Sönmez, bu miktarın alan olarak 10 yıllık yanan alan ortalamasının altında olduğunu ifade etti. Gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili bilgiler veren Müdür Sönmez "İşletme müdürlüğümüz Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı olup, müdürlüğümüzde 8 orman işletme şefliği bulunuyor. Genel alanı 178 bin 224 hektar olup bunun 108 bin 86 hektarı ormanlık, 70 bin 138 hektarı açık alandan oluşuyor. Yani ilçemizin yüzde 61'i ormanlık alan. Müdürlüğümüz faaliyetlerini, 55 memur, 120 işçi olmak üzere 175 personelle gerçekleştiriyor. Bölge müdürlüğümüzde bulunan 17 şube müdürlüğü faaliyetleri yıl içerisinde gerçekleştirildi.

'KÖYLÜYE 2 MİLYON TL GELİR SAĞLADIK'

Yaşlı ormanların gençleştirilmesi, bakıma yönelik olağanüstü meydana gelen kesimler konusunda, programımız 80 bin 430 metreküp iken 96 bin 406 metreküp (yüzde 120) olarak gerçekleştirdik. Bu üretimi gerçekleştirirken orman köylümüze 2 milyon 300 bin TL civarında gelir sağladık. Ormanların gençleştirilmesi ve bakımına yönelik çalışmalarımız sadece bu kesimlerden ibaret olmayıp, dikim, sık gençliğin seyreltilmesi, rehabilitasyon (iyileştirme), budama gibi silvikültürel faaliyetlerimizde 3 bin 245 hektar olan programımıza karşılık 3 bin 672 hektar alanda gerçekleşme ile (yüzde 113) tamamladık. Bu faaliyetlerimizi de orman köylülerimize yaptırdığımız için 870 bin TL civarında bir gelir elde etmelerini sağladık.

'20 BİN KİLO TOHUM ATTIK'

2016 yılı içinde müdürlüğümüz olarak kızılçam, karaçam, fıstıkçamı, sedir, keçiboynuzu, ceviz ve çınar olmak üzere toplam 40 bin adet fidan diktik. Ayrıca kızılçam, sedir ve meşe türlerinden 20 bin 320 kilo tohum toplayıp, sahalara attık. Bunun dışında belediye, muhtarlık, okul ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarımıza özel günlerde ve vatandaşlara bedelsiz verilen fidan sayısı 12 bin 250 adet.

'1 MİLYON KİLO ÜRETİM YAPILDI'

Orman ve Şu İşleri Bakanlığı'nın Akdeniz Gelişim Projesi (GEP) programı gereği 5 bin köye 5 bin adet orman faaliyeti gereği Alanya, Söğüt, Güzelbağ şefliklerinde gelir getirici tür ağaçlandırması, aynı proje gereği 200 dekar alanda delice zeytin ıslahı, odun dışı orman ürünlerden (defne, kekik, fıstıkçamı, süpürge çalısı, mersin yaprağı, üretim artığı) 1 milyon 452 bin kilogram üretim gerçekleştirildi.

'6 KİŞİYE 140 BİN TL KREDİ SAĞLANDI'

Orköy faaliyetleri kapsamında Keşefli Mahallesi'nden 3 kişiye 90 bin TL'lik plastik sera kredisi verildi. İşletme müdürlüğümüzün muhtelif şefliklerinde 165 adet özel ağaçlandırma sahası mevcut olup, 2016 yılı içinde 6 kişiye 140 bin TL kredi desteği sağlandı.

'18 MESİRE YERİ BULUNUYOR'

Müdürlüğümüze ait 1 adet A tipi, 16 adet C tipi, 1 adet B tipi toplam 18 adet mesire yeri mevcut olup, bunlar halkımızın hizmetine sunuldu.

'2B'NİN YÜZDE 98'İ TESCİL EDİLDİ'

Hukuk birimimizce toplam 172 adet dava ilgili mahkemelerinde takip ediliyor. İşletme müdürlüğümüz sınırları içinde 365 adet 2 bin 57 hektar sahada, kişi ve kurumlara verilmiş izinli saha mevcut. Bu sahaların genel ormanlık alan içindeki oranı 0,02. Bütün köylerimizin orman kadastrosu yapılmış olup, ormanlarımızın yüzde 72'si, 2B alanlarının yüzde 98'i tescil edildi. Ancak bazı mahallelerin mevcut mevzuat dahilinde çözüme kavuşmayan kadastro sorunları var.

'YANGIN ORTALAMASININ ALTINA İNİLDİ'

Orman yangınları ile mücadele için 12 adet arazöz, 3 adet su ikmal aracı, 5 adet ilk müdahale aracı, 10 adet hizmet vasıtası, 1 adet dozer, 1 adet greyder, 1 adet treyler, 4 adet yangın gözetleme kulesi, 112 adet yangın söndürme işçisi ile birlikte 8 adet işletme şefi, 2 adet müdür yardımcısı, 1 adet işletme müdürü görev yapıyor. Müdürlüğümüzde 2016 yılı içerisinde 39 adet orman yangını ile 38.9 hektar ormanlık alan zarar gördü. Bu miktar, alan olarak 10 yıllık yanan alan (84.3 hektar) ortalamasının altında.

'YANAN ALANA HEMEN AĞAÇ DİKİLİR'

Tüm çalışan personelimizin özverili gayretleri neticesinde orman yangını konusunda oldukça başarılı bir sezon geçirildi. Yanan orman alanlarının bir metrekare bile orman sınırları dışına çıkartılması, izne konu edilmesi teknik açıdan mümkün değil. Bu konuda vatandaşlarımız arasında yanlış anlaşılan veya eksik bilinen bu konu teşkilatımız açısından çok önemli olduğu için yeniden açıklıyorum. Orman Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki bir alan yangın sonucu mevzuat gereği hiçbir izne, 2B veya başka bir şekilde orman dışına çıkartılması mümkün olamaz ve orman haricinde başka bir maksatla kullanılamaz.

Yanan alanlar da en kısa süre içinde kesilir ve ağaçlandırılır.

'900 KİLOMETRE TAMİR-BAKIM YAPILDI'

İnşaat yatırım olarak 2016 yılında müdürlüğümüzde 10 buçuk kilometre yeni yol programı, 9 kilometre büyük onarıma karşılık 14 kilometre, 18 kilometre üst yapı, 14 kilometre sanat yapısı, 3 kilometre traktör yolu, 900 kilometre üretim yolları tamir bakım, 98 kilometre yangın emniyet yolları tamir bakım, 29 kilometre kule kulübe yolları tamir bakım gerçekleştirildi. Bunun dışında lojmanlarımızın ve ekip binalarımızda tadilat işleri ödenek dahilinde peyderpey yapılıyor.

'78 KİŞİYE ORMAN SUÇUNDAN İŞLEM'

Orman zararlılarıyla mücadele kapsamında 250 hektar sahada biyo teknik (feromon tuzakları ile) 200 hektar sahada biyolojik (3 bin adet çamkese böceği yırtıcısı calasoma böceği ormana bırakıldı.) gerçekleştirildi. Ayrıca böcekle mücadeleye destek vermesi açısından 250 adet kuşyuvası yapılıp ağaçlara asıldı. Orman suçları nedeniyle 78 kişiye işlem yapıldı.

'3 MİLYON TL GELİR SAĞLANDI'

Orman İşletme Müdürlüğü'nün bütün bu faaliyetleri sonucunda orman köylüsüne yıl içinde 3 milyon 400 bin TL gelir sağlanmış olup, faaliyetlerimizi gerçekleştirirken orman köylüsü ile mutabakat sağlanıp, onları ‘hasım değil hısım’ olma anlayışı içinde davranmaya ,sürdürülebilir bir ormancılık faaliyeti gerçekleştirmeye gayret ediyoruz. Bu konuda tüm personelimiz elinden geleni yapıyor. Aynı gayretle 2017 yılı programlarımızı da gerçekleştirmeye çalışacağız" dedi.

