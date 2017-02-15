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Alanya'nın talepleri bakanda 

ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, Alanya heyetiyle Turizm Bakanı Nabi Avcı'yı ziyaret etti

Alanya'nın talepleri bakanda 

ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, Alanya heyetiyle Turizm Bakanı Nabi Avcı'yı ziyaret etti

15 Şubat 2017 Çarşamba 13:50
Alanya'nın talepleri bakanda 
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ZİYARETTE Alanyalı Başbakanlık Baş Danışmanı Hayri Çavuşoğlu, TGF Genel Başkan Yardımcısı ve AGC Başkanı Mehmet Ali Dim, Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Tunahan Kasapoğlu, ALTSO yöneticileri Ali Kamburoğlu, Banu Okan Kavukçu, Necati Şatana, Yabancılar Meclisi Başkanı Abdullah Karaoğlu, Alara Turizm Yatırımcıları Derneği Başkanı Serdar Gür, turizmciler Levent Danışman, Levent Benal, Oytun Kan ve Cengiz Bektaş yer aldılar. Şahin, görüşmede Bakan Avcı'dan turizmcinin ihracatçı kapsamına alınması, Anadolu Jet'in Kopengah, Oslo, Stockholm ve Helsinki'den GZP'ye direkt uçuş yapması ve kamu çalışanlarına faizsiz tatil kredi verilmesi gibi konularda destek istedi.
ALANYA MEDYASINI SORDU 
Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, ziyarette yer alan TGF Genel Başkan Yardımcısı ve AGC Başkanı Mehmet Ali Dim'e Alanya medyasını sordu. Dim'in bilgiler aktardığı Avcı, Alanya'da yabancı dilde yayın yapan yayınlardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Görüşmenin sonunda Şahin, Bakan Avcı'ya özel bir el dokuması Alanya halısı hediye etti. Alanya Belediye Başkan Vekili Tunahan Kasapoğlu da Bakan Avcı'ya ipek kozasından bir tablo armağan etti.

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Son Güncelleme: 15.02.2017 14:11
Anahtar Kelimeler:
Necati ŞatanaOkan KavukçuAli KamburoğluTunahan KasapoğluMehmet Ali DimNabi AvcıTurizmMehmet şahinALTSO
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