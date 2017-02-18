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Alanya'nın gurur günü

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Alanya'ya gelişinin 82. yıldönümü, bugün çeşitli etkinliklerle kutlanacak

Alanya'nın gurur günü

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Alanya'ya gelişinin 82. yıldönümü, bugün çeşitli etkinliklerle kutlanacak

18 Şubat 2017 Cumartesi 00:03
Alanya'nın gurur günü
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BUGÜN saat 09.00'da Kızılkule önünde bulunan Atatürk Anıtı’nda gerçekleştirilecek çelenk sunma töreniyle başlayacak program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam edecek. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapılacağı törende Alanya Kaymakam Vekili Nurullah Kaya ve Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel söz alacak. 
Özel Hamdullah Emin Paşa (ÖHEP) Ortaokulu ve Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu öğrencilerinin şiir dinletilerinin ardından program, Ayşe Melahat Erkin İlkokulu halk oyunları ekibinin gösterisiyle devam edecek. Etkinlikler kapsamında Atatürk Evi, protokol, misafirler ve öğrenciler tarafından ziyaret edilecek. Kutlama programı çerçevesinde saat 10.30'da ise Türkiye Atletizm Federasyonu’nun programında yer alan Atletizmi Geliştirme Yarışmaları düzenlenecek.

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Son Güncelleme: 18.02.2017 00:02
Anahtar Kelimeler:
Mustafa Kemal AtatürkUlu ÖnderGurur82. Yıldönümü
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