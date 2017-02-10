Alanya'nın derin deşarjını açacak

Haber: Alper KUTAY

BAŞBAKANLIK görevinin ardından bugün ilk kez Antalya’ya gelecek olan Başbakan Binali Yıldırım, 15.30'da Cam Piramit’te 731 milyon TL değerindeki projelerin toplu açılışını gerçekleştirecek. Antalya merkezin yanı sıra, Alanya, Konyaaltı, Gazipaşa, Döşemealtı, Serik, Manavgat, Kemer, Muratpaşa, Akseki, Korkuteli, Kaş, Kumluca, Kepez, Aksu, Elmalı ve Finike’de Antalya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlanan 67 proje, Başbakan Yıldırım tarafından açılacak. Başbakan Yıldırım, Alanya'da 2,5 milyon TL'ye mal olan Derin Deniz Deşarj Hattı Rehabilitasyonu çalışmasının açılışını da yapacağı törende aynı zamanda vatandaşlara da hitap edecek. Saat 10.30’da Belek Rixsos Otel’de Antalya’daki belediye başkanlarıyla bir toplantı yapacak olan Başbakan Binali Yıldırım, Ulaştırma Bakanı olduğu 2011 yılında özel uçakla önce Gazipaşa Havalimanı'na iniş yapmış, ardından Alanya Yat Limanı'nın açılış törenine katılmış, AKP İlçe Teşkilatı ile Alanya Belediyesi'ni de ziyaret etmişti. Öte yandan, hafta sonu Antalya'daki açılış törenine, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle bir süredir evinde istirahat eden AKP İlçe Başkanı Mustafa Berberoğlu ve ekibinin de katılacağı öğrenildi.