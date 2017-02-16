Alanya'nın acı kaybı! Baba Salih öldü

ALANYA'DA 'Baba Salih' lakabıyla tanınan Salih Çetin, 90 yaşında yaşlılığa bağlı çeşitli rahatsızlıkları nedeniyle vefat etti.

AK Parti Alanya eski İlçe Başkanı işadamı Ahmet Çetin ve Alanyaspor Yönetim Kurulu üyelerinden Veysel Çetin'in de babası olan Salih Çetin, Alanya'nın en eski kamyoncularındandı. Alanya'da 1950'li yıllardan itibaren çocukların mahallelerine dört gözle beklediği bir isim olan Baba Salih, kamyonuyla geçtiği güzergahlarda çocuklara şeker dağıtmasıyla bilinirdi. Bu özelliği ile Alanya'da 'Baba Salih' lakabıyla tanınan Çetin, bir süredir yaşlılığa bağlı rahatsızlıklarla mücadele ediyordu.

Çetin'in cenazesi yarın öğle namazına müteakip Hacımemişler Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Bektaş Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Yeni Alanya, merhum Salih Çetin'e Allah'tan rahmet, yakınları ve sevenlerine başsağlığı diler.