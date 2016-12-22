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Alanya karanlığa büründü

Alanya'da hayatı felç eden yoğun kar yağışı bu kez de vatandaşı karanlığa gömdü

Alanya karanlığa büründü
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ALANYA'DA gece saatleri itibariyle başlayan elektrik kesintisi hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle Alanya'nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve sağanak yağmur nedeniyle bazı elektrik hatlarında arıza yaşandığı öğrenildi. Arızaya dair yapılan bilgilendirmede trafo patlaması sebebiyle oluşan arızanın giderilmesi için ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmaların büyük bölümünün 02.00 civarında tamamlanması ve yer yer elektrik verilmeye başlanması bekleniyor.
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