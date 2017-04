'Alanya ile iç içe olacağız'

KISA sürede Türkiye'nin en önemli ve yaygın eğitim kurumlarından birisi haline gelen Bil Koleji, Alanya'da açmaya hazırlandığı 26. şubesi ile yeni eğitim öğretim sezonu için gün sayıyor. Alanya Bil Anadolu Lisesi kurucusu Erdal Sayi, Yeni Alanya'ya hedeflerini anlattı. Bünyelerinde eğitim gören öğrenciler için ana hedeflerinin dil eğitimi olduğunu belirten Sayi, Bil Koleji'nin hedeflerinden bahsetti. İşte öne çıkan başlıklar:

'25 YILLIK BİRİKİMİMİZ VAR'

- Bil Koleji'nden biraz bahseder misin?

- Alanya’da gerçekten güzel işler yapılıyor. Türkiye'nin, Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PİSA) sınavlarında Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ülkeleri arasında yapılan Tıbbi Laboratuar Teknikleri (TLT) sınavlarında hakkettiği yeri alamadığını görüyoruz. Burada nitelikli eğitimin nitelikli bilgi ve nitelikli öğretmende çok ciddi bir sıkıntı olduğunun bilincindeyiz. Takdir edersiniz ki bir ilkokul öğretmeninin hayali de bir ilköğretim okulu kurmaktır. Şirketimiz tek ortaktır yalnız benim ortağı olduğum bir şirketimiz var ve yalnız eğitim faaliyetleri yürümektedir. Bu anlamda 25 yıllık birikimimizi, deneyimimizi dostlarımızla da paylaşarak Alanya’ya güzide bir okul kazandırmak adına bu yolculuğa başladık. Bil Okulları, İstanbul Aydın Üniversitesi'nin kurguladığı ve Türkiye’de inovasyon okulu olarak bilinen, yurtdışında da ciddi araştırmaların sonucunda oluşturulmuş bir yapıdır. Bunu Alanya’ya nasıl taşıyacağız, onu kurgulamaya çalışıyoruz.

'DİL YETERLİLİĞİ ÜST DÜZEY OLACAK'

- Bil Okulları Alanya’ya neyi getirecek?

-Zaten işini çok iyi yapan özel okullar var Alanya’da. Bizim farkımız ne olacak? İnsanların koleje çocuklarını göndermelerinin temel nedeni yabancı dil yeterlilikleridir. Yabancı dil yeterlilikleri üzerine çok kafa yorduk. Bil Okulları'nın da bu arada uluslararası düzeyde akredite edilmiş tamamen kabul görülen dil öğretim sistemlerini netleştirdik. Bizim öğrencilerimiz mezun oldukları zaman alacakları belgeler ile uluslararası düzeyde çok rahatlıkla İngilizce becerilerinin en üst düzeyde olduğunu akredite bir belgeyle belgelendirmiş olacaklar. Bizim birinci önceliğimiz dil yeterliliği. Bu, birinci hedefimiz. İkinci hedefimiz özellikle ilköğretim 1-2-3 ve 4. sınıfta sanat yeterlilikleri, müzik yeterliliği, resim yeterliliği spora karşı çocuklarımızın ilgilerinin tensip edilmesi ve bu anlamda kolejli öğrenci mezun olduğu zaman bir enstrüman çalabilmeli, profesyonel anlamda değil ama bir enstrümanı bir yere gittiği zaman hangi meslek grubundan olursa olsun bir enstrümanı en azından amatör olarak çalabilme yeteneğini kazandırmak istiyoruz.

'HOBİ KAZANDIRACAĞIZ'

Aynı şekilde entelektüel olmanın gereği olarak modern danslar ve halk oyunlarımız. Bu becerileri de ilk 4 sınıfta kazandırmayı öngörüyoruz. Bir çizime baktığında yorumlayabilecek, bir müzik eserini dinlediği zaman yorumlayabilecek entelektüel beceri kazandırmak zorundayız. O zaman spor, sanat, müzik hobilerinin olması. Biz toplum olarak kendimize baktığımızda bir hobimiz yok. Yani bir şeyden zevk alamıyoruz. En fazla sohbet etmekten, yemek yemekten zevk alırız. Kolej mezunu ise bir öğrencinin bazı hobileri olacak. Kendinin gerçekleştirebileceği, zamanını iyi değerlendirebileceği birtakım hobileri olması gerekecek. Okul bu davranışları da kazandırmayı hedefleyen bir kolej olacak.

'ÇALIŞANLAR İŞİNİN UZMANI OLACAK'

Öte yandan uluslararası düzeyde rekabet edebilecek bireyleri yetiştirebilmek için bilimsel düşünen, analiz ve sentez yapabilen, sebep sonuç ilişkisi kurabilen, bilinenden bilinmeyeni üretebilen, becerileri gelişmiş olan bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz. O zaman analitik düşünce becerisini geliştirecek etkinlikler çok fazla olacak. Öğretmenin aktif olmadığı tamamen bilgiyi kendisinin ürettiği bir sistem üzerinde çalışılmaktadır. Gene alan ya da pek çok Türkiye’deki hizmet içi eğitim departmanı büyük sistemler içerisinde ayrılır. Ama Bil Alanya Koleji'nde hizmet içi eğitim departmanı olacak ve bu işin başında öğretmen yeterlilikleri genel müdürlüğünde uzun yıllar görev yapmış binlerce öğretmeni eğitmiş bir eğitim direktörümüz ile işin içine gireceğiz. Bütün bu sistemi yönetebilecek üst akıla ihtiyaç vardır. Bu üst akıl yine akademik desteği ile eğitim yönetimi danışmanımız tarafından planlanacak. Bunlar, kurum bünyesindeki arkadaşlarımız olacaklar.

'ORTAK BİR YOL İZLENECEK'

Alanya’nın en iyi kadrosunu ve ekibini kurduğumuzu düşünüyoruz ve iddia ediyoruz. Yıllarca Alanya’da kendini ispat etmiş, iyi öğretmen olarak bilinen, yapmış olduğu çalışmalarla örnek olarak nitelendirilen arkadaşlarımızla anlaşmalarımızı yapıyoruz. Çok güçlü bir öğretmen kadromuz olacak. Okulun mimarisi, altyapısı, bölümleri, departmanları hazırlanırken tamamen öğrencilerle empati kurularak, öğrencilerin rahat edebileceği, kendini gerçekleştirebileceği ortamlar hazırlamaya çalıştık. Bu işi yine profesyonel arkadaşlarla yapmayı düşünüyoruz. Hal böyle olunca bunun sonucunda hani şöyle bir kaygı vardır, "Hocam iyi, tamam da TEOG başarısı yok, üniversite sınav başarısı yok." Zaten bu becerileri kazanan bir enstrüman çalabilen, sanattan, spordan anlayan, entelektüel becerileri gelişmiş, hobileri olan, fobileri olan, kitap okumayı bilen, kendi başına kurguyu yaratabilen, kendi başına öğrenme becerisini yapabilen öğrencilerin de istediği sınavı kazanabilmeleri. Bu şekilde kurgulandı. Öğrencilerin mümkün mertebe kendi becerilenin geliştirebilecek öğrenme şartlarını hazırlamak bizim en temel ihtiyaçlarımızdan bir tanesidir. Bunun için tabi ki öğretmen eğitimleri, öğretmen hizmet içi eğitimlerine çok önem veriyoruz. En az öğrenciler kadar öğretmenler de bu süreçte eğitim alacaklar. Geribildirim süreçlerine dahil olacaklar. Çeşitli envanterlerle bu takip ediliyor olacak. Gene açıkça bu sürecin tamamına veliler müdahil olacak ve bu süreci gözlemle fırsatı bulacaklar. Onların katkıları geri dönüşleri ve eleştirileri bizim için inanılmaz paha biçilmez unsurlar olacaktır.

'DÜNYA İLE REKABET EDECEKLER'

Okulumuz Alanya’nın bütün paydaşlarıyla yani esnafıyla, üreten kısmıyla, hepsiyle iç içe olacak. Dünyaya açılan bir turizm kenti olmanın avantajlarını kullanacağız. Mutlaka ve mutlaka bu noktada uluslararası düzeyde yurtdışı danışmanlık departmanımız devreye girecek. Şu an Türkiye’de çok farklı işler yapan bir danışmanlık firmasıyla yolumuza devam ediyoruz. Bu da bizim kendi bünyemizde olan bir firmadır. Mutlaka öğrenciler 8 yıllık eğitimlerini tamamladıktan sonra yurt dışı deneyimi edinecekler. Baktığımızda benim uçakla tanışmam çok geç yaşlarda oldu. Öğrencilerin yurt dışına gitmeleri, bir havalimanı kültürü edinmeleri bile bir süreçtir. Mutlaka 8 yılı tamamladıklarında bu deneyimi edinmiş olacaklardır. Biz artık dünya ile rekabet eden bireyler yetiştirmek istiyoruz, iddiamız bu olacak. İnandığımız temel değerler bunlar üzerine kurulu ama tabi çok ayrıntılı şeyler var. Bunları zaman içerisinde arkadaşlarımızla ve Alanya kamuoyuyla paylaşacağız.

'BEN DEĞİL BİZ DİYECEK KİŞİ İYİ EĞİTİMCİDİR'

- Bahsettiğiniz iyi öğretmen kavramı nedir?

- Öğretmen, veliyi çok memnun edebilir. Öğretmen istediği tabloyu çizer ve bu tabloyu veliye gösterdiği zaman o öğretmen iyi öğretmen olur. Sınavda çok test çözdürür ve akademik başarıyı yapıp, geliştiren bir öğretmen olup, iyi öğretmen diye nitelendirilir. Bize göre iyi öğretmen gelişime açık, geri bildirime açık, sürekli öğrenme isteği olan öğretmendir. Kurumumuz için öğretmen görüşmeleri yaparken şöyle bir olay yaşadık, TEOG başarısı çok yüksek olan, neredeyse hiç soru kaçırmayan bir matematik öğretmeni arkadaşımız vardı. 6 saatlik bir görüşme boyunca sadece ben sözcüğünü kullandı. Bu durum benim için çok kabul edilebilir bir durum değildi. Okulun TEOG başarı durumunu incelediğim zaman başarılı değildi ancak matematik sonuçları çok iyiydi. Diğer branşlarda aksine bir başarısızlık vardı. Eğer öğretmenimiz takım çalışmasına yatkın olsaydı ve diğer zümreler ile ortak bir çalışma yapılsaydı TEOG başarısı yakalanabilirdi. Sadece matematik başarısı bizim için yeterli değil. Biz yıldızlar yetiştirmeyeceğiz, yıldız öğretmenler de olmayacak, yıldız öğrenciler olmayacak, yıldız bir okul olacağız. Bu çok basit bir kavram. Yani iyi öğretmen tamamen gelişime açık, uluslararası düzeyde rekabet edebilecek öğrenciler yetiştirmeyi kendine ilke edinmiş, bu amaca ulaşabilmek için sürekli kendini geliştiren, her zaman öğrenme aşkı içerisinde olan, takım çalışmasına önem veren öğretmen bizim için değerli ve iyi öğretmendir. Bu ayrımı çok iyi yapmak gerektiğini düşünüyorum.

'2 YIL İÇERİSİNDE MEYVELERİ TOPLAYACAĞIZ'

- "Dünya İnovasyon Okulu" sloganını biraz açar mısınız, inovatif diyebileceğimiz değerler nelerdir?

- Bunun çok güzel bir örneği var. Bir ortamı aydınlatmak için bir mum alırsınız öncelikle, sonra daha kaliteli bir mum alırsınız, daha sonra mum sayısını arttırırsınız. Siz mum ile aydınlık ararken birisi gelir ampulü bulur. İşte o ampulü bulmak inovasyondur. Bir öğrenciye test çözdürmek, daha fazla test çözdürmek sonra özel okula göndermek, dershaneye göndermek, bir de özel ders aldırmak, ekstra test kitapları almak, tanıdık öğretmenden, üniversitedeki kuzenden destek almak. Bunların hepsi mum sayısını arttırır. Biz öğrencinin kendine zaman ayırabildiği, tüm öğrenme süreçlerini okulda tamamladığı, öğrenmenin keyifli bir hale getirildiği, zamanı, enerjiyi ve beyni etkili bir şekilde kullanmaktan bahsediyorum. Bunun için gerekli formüller hem uluslararası düzeyde araştırıldı hem kendi içimizde değerlendirildi ve geliştirildi. Durumsallık ilkesi göz edilerek kendi öğrencimiz kendi kültürümüz kendi şartlarımız düşünülerek daha fazla mum yerine ampulü bulan bireyler yetiştirip, onları hantal bir çalışma yerine daha kilit noktalarda müdahale ederek 2 yıl içerisinde çok net sonuçlar alacağız.

'ÖĞRENCİNİN EĞİTİMİ NAMUSUMUZ'

-Velilerin bu eğitim modellindeki rolü nedir?

- Veliler bu modelin bir parçası olacak ama ilk olarak okuluna ve öğretmenine güvenmesi gerekmekte. Velilerin özellikle Alanya’da okul üzerinde çok etkin olduğunu görüyoruz. Bu etkinlik bahsettiğimiz sonucu doğuruyor. Öğrenci velisinin okul üzerinde etkin olma isteği bir ihtiyaçtan kaynaklanıyor. Demek ki böyle bir ihtiyaç var ve bizim bu ihtiyacın önüne geçmemiz gerekiyor. Bunun da yolu, onları gerçekten aydınlatabilecek, ikna edebilecek bir açık okul iklimi ile olabilir. Üstünde konuştuğumuz eğitim modeli ile öğretmen seçimimiz, yetiştirme tarzımız ile bu güveni verip velilerin sadece sosyal ihtiyaçlarını karşılayacağı bir sistemden bahsediyoruz. Aile, psikolojik ve sosyal anlamda öğrenciyi desteklediği takdirde görevini yapmış olacaktır. Zaten veli, özel okula öğrenci gönderiyorsa, öğrencinin eğitimi ve gelişimi de bizim namus borcumuz ve yaptığımız işin gereğidir diye bakmak lazım. Biz velileri tüm süreçlere bilinçlendirerek ortak edeceğiz, ancak işimize karıştırmamayı tercih edeceğiz. Çünkü bu bizim profesyonel olarak yaptığımız bir iş. Veli sadece kendi çevresi içindeki sorumluklarını yerine getirecek. Bu bir paylaşım, bir takım çalışması. Her takım kendi üzerine düşeni yaptığı zaman yapbozun parçaları oturacak ve asıl büyük resim ön plana çıkacaktır.

'MUTLU İNSANLAR GÖRECEĞİZ'

- Bu büyük resmi nasıl yorumlamamız gerekli, büyük resim bize neyi anlatacak?

- Bizim hedefimiz şu, dünyadaki bütün felsefeler, insan mutluluğunu esas almıştır. Pazar akşamları "Yine okul var", "Yaşasın okullar tatil oldu", "Hasta olsam da okula gitmesem", "Fırtına çıksa da okul tatil olsa" gibi cümleler bizim kültürümüzde vardır. Biz bunun yerine okulun sevilerek gidilen bir yer olmasını sağlayacağız. Okulumuzun temel mantığı bu insanlar severek yaptığı şeyleri yaparken de öğrenebilir, sevdiği insanlarla bir aradayken de öğrenebilir. Bizim büyük resmimizde gülümseyen insanlar var. Camın arkasından baktığımızda üreten, mutlu, zamanının nasıl geçtiğini bilmeyen öğretmen ve öğrencileri görmeliyiz. Bu büyük resimde aileler çocuklarını bu sisteme teslim etmişler ve içleri çok rahat bir şekilde kendi işlerine odaklanabilir olmalı. Mutlu üreten inovasyondan yararlanmış, uluslararası düzeyde düşünebilen, yakınındaki dağın arkasını değil kıtalararası sistemler büyük galaksiler olduğunu bilen, hedeflerini vizyonlarını geliştirirken bunu uygun hedefler koyabilen mutlu bireyler görüyorum. Kesinlikle öğrencilerin, velilerin, öğretmenlerin mutlu olacağı, gökkuşağının bütün renklerini barındıran bir büyük resim görmek istiyoruz ve amacımız tamamen bu.

'BİZİM TEMELLERİMİZ DAHA FARKLI'

İnşaat sektöründeki arkadaşlar bu işe giriyorlar ve bizim tesislerimizin 10 katı büyüklükte tesisler yapıyorlar, 5-6 yıldızlı otel standartlarında okullar yapılıyor. Bu çok basit bir şey eğer paranız varsa ve inşaat sektöründeyseniz yaparsınız. Baktığınız zaman pek çok inşaat firması bu işe girmiş durumda. İşin 4 duvar ve fiziksel imkanlardan ibaret olduğunu sanıyorlar. Burada ise bizim yatırımımız öğretmene ve öğrencinin öğrenme ortamlarına olacak. Konfor tabi ki olacak ancak asıl konfor öğrencilerin en çok bilgiyi üretebilecekleri, sağlıklı bir öğrenme ortamında olacaktır. Bunu sağlayabilmek adına da biz birçok danışmanla çalışıyoruz, diğer özel okullarda bulunmayan Hizmet İçi Eğitim Departmanı, Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı Departmanı gibi departmanlar kuruyoruz.

'TEMELİMİZ İNSAN'

Artık Alanya’daki velilerimiz çocuklarını gönül rahatlığı ile emanet edebilecekleri -diğer okullarımız da tabi ki çok iyi aksini ifade etmek adına söylemiyorum- öğrencilerin rahatlıkla farkındalıklarını fark ederek, onların farklılıklarına göre öğretimi farklılaştırarak, düşünsel düzeyde uluslararası rekabet koşullarına hazır bireylerin yetiştirebileceği Bil Okulları artık Alanya’da var. Buna güvenebilirler. Bilimsel düşünebilen, iletişim becerileri güçlü ve insan eğitimini ön planda tutan bir modelle karşılarındayız. Bil Okullarının açılımı zaten budur, "Bilim, İletişim ve Lisan." Bu temeller üzerine kurgulanmış bir sistem var. Öğrenci, öğretmen ve veli mutluğunun bir arada olduğu bir okul artık Alanya’da var.

ERDAL SAYİ KİMDİR?

Ben Erdal Sayi. 24 yıllık öğretmenim. Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Akdeniz Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Yönetimi ve Denetimi Yüksek Lisansı'nı yaptım. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı kurumlarda 4 yıl sınıf öğretmenliği, daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı kurumlarda eğitim yöneticisi ve okul müdürü olarak görev yaptım. Şu anda yürütmeye çalıştığımız özel okulculuğa Türkiye’nin en iyi isimlerinden birisiyle başladım. 5 yıl bir özel okulda genel müdürlük ve okul müdürlüğü yaptıktan sonra kendimiz bu işe yatırım yapmaya karar verdik ve 3 sene önce Alanya’da özel okulculuğa başlamış olduk. Bu yıl da Bil Okulları ile yolumuza devam etme kararı aldık.