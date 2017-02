Alanya için otoyol heyacanı

Haber: Alper KUTAY

ANTALYA'YI turizmde olduğu gibi eğitimde de başkent yapacaklarını belirten Başbakan Yıldırım, "Antalya'da şu anda 5 üniversite var, bunların üzerine 5 üniversite daha ekleyeceğiz" dedi. Öte yandan Alanya hakkında da konuşan Binali Yıldırım, "Antalya-Alanya arasındaki yol problemi sona erecek. Yeni bir otoyol ile buradaki sıkıntıyı en kısa sürede gidereceğiz. Hatta ilk işimiz bunu yapmak olacak. Öte yandan devam eden projeleri de unuttuk sanmayın, onları da yakından takip ediyoruz. Devlet söz verdiği her şeyi yerine getirecek" dedi.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NA TAKILDI

Türkiye'de 90 yılda 64 hükümetin değiştiğini, geçmişte 14 ayda bir hükümetin göreve getirildiğini söyleyen Başbakan Yıldırım, "Ama şimdi böyle mi? (Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu kastederek) Bakın mesela Mevlüt'e. Kendisi bile kimi zaman nerede olduğunu bilmiyor. Allah eşine sabır versin. Türkiye'nin daha hızlı kalkınmaya ihtiyacı var. Türkiye önemli bir yerde" diye konuştu. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Antalya Valiliği tarafından Antalya'nın 16 ilçesine yapılan 650 milyon TL'lik 62 tesisin açılışı, Başbakan Binali Yıldırım, Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in katılımıyla gerçekleştirildi. Törene Alanya'dan AKP İlçe Başkanı Mustafa Berberoğlu ve ekibi, Büyükşehir Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney ile çok sayıda AKP'li de katıldı.

ALANYA'DAKİ PROJEYİ DE AÇTI

Kemer'de tüm il, ilçe ve belde belediye başkanlarıyla da bir araya gelen Başbakan Binali Yıldırım, buradaki toplantının ardından saat 15.30'da toplu açılış töreni için Muratpaşa ilçesindeki 10 bin kişilik spor salonuna geçti. Alanya'daki 2,5 milyon TL'ye mal edilen Derin Deniz Deşarj Hattı Projesi'ni açan Başbakan Yıldırım’ı vatandaşlar coşkuyla karşıladı. Yıldırım da vatandaşlara karanfil dağıtıp fotoğraf çektirdi. Açılış töreninde vatandaşlara hitap eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Başbakan Binali Yıldırım’ın gerek Ulaştırma Bakanı olduğu dönemde, gerekse Başbakanlık döneminde Antalya’ya birçok hizmet yaptığını belirtti. Başbakan Binali Yıldırım’a, “Kemer’e giderken sizin yaptığınız yollar ve tünellerden geçtik” diyen Bakan Çavuşoğlu, “Antalya’nın her yerinde duble yollar varsa sizin sayenizde var. Bugün Antalya’nın her yeri şantiye halinde. Duble yollar, tüneller, raylı sistem, hızlı tren de sizin sayenizde gelecek. Bu millet size 'Yolların Kralı' diyor. Yolların kralı olmaz, kuralı olur demiştiniz. Trafiğin kuralı olur, yolların kralı sizsiniz Başbakanım" dedi.

'ANTALYA'DAN 'EVET' ÇIKACAKTIR'

Antalya’nın bir tarım ve turizm kenti olduğunu kaydeden Bakan Çavuşoğlu, eğitim alanında da Antalya’nın başkenti olacağını söyledi. Referandumla ilgili de konuşan Bakan Çavuşoğlu, “Çok seçimler kazandık, referandumlar yaptık. Bu salondakiler hiçbir zaman reisimiz ve liderimiz Cumhurbaşkanımızı yalnız bırakmadı, sizi de yalnız bırakmayız Sayın Başbakanım. Tarih boyunca Antalya demokrasiye sahip çıkmış, güçlü Türkiye’ye destek vermiştir. 16 Nisan’da Antalyalılar hep birlikte 'Evet' diyecektir” diye konuştu. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ise göreve geldikleri günden bu yana halka hesap verme anlayışıyla belediyecilik yaptıklarını söyledi.