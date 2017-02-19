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Alanya için meteorolojiden uyarı!

Şubat ayının son 10 günü Alanya'da sıcaklıklar artacak ama Salı günü itibariyle yağışlar tekrar başlayacak

Alanya için meteorolojiden uyarı!

Şubat ayının son 10 günü Alanya'da sıcaklıklar artacak ama Salı günü itibariyle yağışlar tekrar başlayacak

19 Şubat 2017 Pazar 12:19
Alanya için meteorolojiden uyarı!
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ALANYA bu günlerde yazdan kalma günler yaşıyor. Kış mevsiminin son ayı olan Şubat ayının son 10 günü ise sıcaklıklar artmaya devam edecek ancak Alanya yağışların etkisi altında kalacak. 
Salı ve Çarşamba günleri hava sıcaklıkları 1 veya 2 derece artarak 14 - 15 civarında seyredecek ancak aynı günlerde şiddetli yağış bekleniyor. 
Perşembe ve Cuma günleri sıcaklıklar artmaya devam edecek. Dereceler 16'yı gösterecek. Hafta sonu öncesi yağış beklenmiyor.
Önümüzdeki hafta ise Alanya iyiden iyiye ısınacak. Cumartesi günü 18 dereceyi görecek olan Alanya Pazartesi ise 22 derecelere kadar çıkacak. Ancak sıcaklıkların arttığı bu günlerde yine sağanak yağışlar bekleniyor.
Alanya'nın 10 günlük hava raporu şu şekilde:

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Anahtar Kelimeler:
Kış MevsimiSıcaklıkYağış
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