Alanya için Almanak 2016

9 NİSAN
İşte trajikomik turist profilimiz
ALANYA'YA gelen turistin alışveriş yapmamasından yakınan esnaf, daha beteriyle karşılaştı. Bir mağazadan çanta çalan Norveçli 3 genç turist, Atatürk Caddesi üzerinde koşarak kaçarken polise yakalandı. Turistlerin savunması "Macera olsun diye çaldık" şeklinde oldu.
Çanta çalan Norveçli 3 genç turist, macera olsun diye çanta çaldıklarını söylediler.
Hayri Doğan'ı kaybettik
BİNLERCE seveni, Alanya'nın çok büyük bir değeri olan Hayri Doğan'ı dün son yolculuğuna uğurladı. Başkent Üniversitesi Alanya Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde Salı akşamı saat 22.00 sularında, milyonda bir görülen amansız hastalık sonucu hayatını kaybeden 19. ve 20. Dönem Antalya Milletvekili Hayri Doğan, dün binlerce seveninin gözyaşları eşliğinde toprağa verildi.
15 NİSAN
Düğün sonrası dayak yediler
ALANYALI Okay Barış Osmanoğlu ve Yağmur Osmanoğlu'nun neşe içinde geçen sazlı sözlü düğünlerinin ardından, geline takılan takılar konusunda taraflar arasında tartışma çıktı. Öfkelenen gelinin babası Ahmet K. hem kızını, hem de damadını dövdü. Genç çift, öfkeli babadan şikayetçi oldu.
16 NİSAN
Kamyon faciası
ALANYA Kaymakamlığı Toplum Sağlığı Merkezi Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezi (KETEM) ekibi, Türktaş Mahallesi'nde bilgilendirme ve tarama toplantısı gerçekleştirdi. Ekipte bulunan 3 hemşire, daha sonra özel KETEM minibüsünün ön bölümünde yer alan mobil kliniği açtılar. Ekip, vatandaş muayeneleri için mobil klinikteki yerlerini aldılar. Bu sırada aşırı hızlı olduğu iddia edilen Kemal Ç. idaresindeki kamyonun, ekibin oturduğu mobil kliniğe daldığı ve sürüklediği iddia edildi. Feci kazada hemşire Zeynep Coşkun Eser (41) hayatını kaybetti, hemşireler Kadriye Ulaş, Gülhan Yelken ve KETEM şoförü Mustafa Güleç yaralandı.
Bir kişinin hayatını kaybettiği kazada 3 kişi yaralandı.
21 NİSAN
Banka müdürü açığa alındı
BİR kamu bankasının Alanya Sanayi Şubesi'nde görev yapan kadın müdür E.Y. ile müdür yardımcısı C.E.'nin "Usulsüz çek ve kredi vermek" suçlamasıyla açığa alındıkları ve haklarında soruşturma başlatıldığı iddia edildi. Usulsüz çek ve kredilere konu miktarın 7 milyon TL olduğu ve bu miktarın bir kısmını müdür E.Y'nin eşinin kullandığı ileri sürüldü.
22 NİSAN
Ve LYS zaferi
ALANYA Gazeteciler Cemiyeti'nin (AGC) gündeme getirmesi ve Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun devreye girmesiyle LYS'nin (Lisans Yerleştirme Sınavı) Alanya’da yapılmasına ilişkin süreç tamamlandı. Ancak LYS bu yıl değil, 2017 yılında Alanya'da yapılacak. Alanyalı 10 bin lise öğrencisi, bu yıl son kez LYS için Antalya’ya gidecek.
YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ve Hasan Tanrıseven.
27 NİSAN
Polise dualarla muz yolladılar
ALANYA Muz Üreticileri Birliği (MUZBİR) Başkanı ve Antalya BŞB Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney'in öncülüğünde, Toptancı Hali esnafı ve vatandaşların yardımıyla toplanan 25 ton muz, Güneydoğu'da terörle mücadele eden kahraman polis memurlarına gönderildi. Protokol mensuplarının eksiksiz katıldığı dua töreni sonrası Alanya Emniyet Müdürü Saka'ya teslim edilen muz dolu kamyonun önce Nusaybin'e, ardından terörle mücadele edilen diğer il ve ilçelere dağıtım yapacağı açıklandı.
25 ton muz, Güneydoğu'da terörle mücadele eden kahraman polis memurlarına gönderildi.
2 MAYIS
Suriyeli çocukların acı sonu
ALANYA'DA 5. kattaki dairenin balkonunda oynarken aşağıya düşen Suriyeli 10 yaşındaki Amine Nane ile ağabeyi 12 yaşındaki Mahmud Nane feci şekilde can verdiler. Olayla ilgili üvey annenin ifadesi alındı.
5. kattan düşen iki kardeş hayatını kaybetti.
Bir babanın en zor anı
ALANYA'YA ailesiyle tatile gelen 16 yaşındaki Hollandalı Nadine Sarah Simone, kiraladıkları ciple gittikleri Uğurlu'da manzara seyrederken dengesini kaybedip 10 metrelik uçuruma düştü. Kafasını kayalara çarpan talihsiz kız olay yerinde can verdi.
Simone, manzara seyrederken dengesini kaybedip, 10 metrelik uçuruma düştü.
14 MAYIS
Yurda 'Paralel' baskını
ANTALYA polisi, Alanya'da Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve Paralel Devlet Yapılanması’na (PDY) bağlı olduğunu belirlediği öğrenci yurdu ile yemek fabrikasını bastı. Dört ekiple yapılan baskında, yurt görevlilerinden kimse dışarı çıkarılmadı. Polis bilgisayarlarda inceleme başlattı. Polisin bilgisayarlardaki KPSS sonuç belgeleri üzerinde özellikle durduğu öğrenildi. Yemek fabrikasında ise hesap hareketleri incelemeye alındı.
20 MAYIS
Ölen gençler kusurlu bulundu
ANTALYA'DA asfalta yatıp selfie çeken 5 Alanyalı gençten Muhammet Bozkurt ve Çağlar Savaşçı'ya çarparak ölümüne neden olduğu iddiasıyla 22.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan kamyonet sürücüsü Uğur Ü. tahliye edildi. Bilirkişi raporunda, kazanın yola yatıp fotoğraf çektiren gençlerden kaynaklandığı kaydedildi.
Muhammet Bozkurt
25 MAYIS
Çavuşoğlu Bakan oldu
CUMHURBAŞKANI Erdoğan'ın, AKP Genel Başkanı Binali Yıldırım'ın Başbakanlığında onayladığı 65. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti dün öğle saatlerinde kamuoyuna açıklandı. Aynı görevi ilk kez 29 Ağustos 2014'te üstlenen Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu yeniden Dışişleri Bakanı oldu.
Mevlüt Çavuşoğlu
DJ cinayet kurbanı
ALANYA'DA bir otelde DJ olarak çalışan 29 yaşındaki Türker Yılmaz Böyük, kendi kullandığı otomobille hastaneye yetişmek isterken Alanya Çevreyolu üzerinde kaza yaptı. 'Kazazede' olduğu düşünülen ve ambulansla hastaneye kaldırılan Böyük'ün vücudunda çok sayıda bıçak yarası tespit edildi. Genç adam tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
28 MAYIS
Süper zafer
ALANYA'NIN 68 yıllık rüyası gerçek oldu, Alanyaspor dün akşam Konya'da tarih yazarak Süper Lig'e yükseldi. Artık rakiplerimiz arasında GS, BJK ve FB de var.
Alanya inandı ve başardı. PTT 1. Lig Play-Off finalinde normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 biten maçta Multigroup Alanyaspor, penaltılarda Adana Demirspor'a 3-1 üstünlük sağladı, toplamda 4-2'lik skorla Spor Toto Süper Lig'e yükseldi. Tarihi maçı izleyen 25 bin civarındaki taraftardan yaklaşık 10 bini Alanyaspor'u destekledi. Destekçilerimiz arasında Antalya ve çevre illerden gelenler de vardı.
Taraftar, Alanyaspor'un Süper Lig'e yükselişini böyle kutladılar.
Tosmur Muhtarı görevden alındı
ALANYA’NIN Tosmur Mahallesi Muhtarı Feyzullah Akar'dan bir süredir haber alınamadığı iddia edildi. İddiaya göre, iki ayrı suçlama nedeniyle yargılanan Akar, biri 22 ay, diğeri 7 ay olmak üzere toplam 29 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bu cezalar nedeniyle Alanya Kaymakamlığı tarafından görevden alındığı iddia edilen Akar'ın yerine aza Hasan Kaçmış'ın vekalet ettiği bildirildi.
Feyzullah Akar
3 HAZİRAN
Otelde yanarak öldü
TÜRKLER'DE bulunan 5 yıldızlı Eftalia Marin Resort Otel'in bir odasında sabaha karşı çıkan yangında 37 yaşındaki turist Tuğba Kıral yaşamını yitirdi. Ankara'dan Alanya'ya tatile gelen Tuğba Kıral, eşi 40 yaşındaki Arda Bahadır Kıral, iki çocuğu ve akrabalarıyla Türkler Mahallesi'ndeki Eftelia Marin Resort Otel'e yerleşti. Tuğba Kıral, eşi ve 2 yaşındaki kızının birlikte kaldığı otel odasında saat 04.30 sularında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kızının ağlama sesine uyanan Arda Bahadır Kıral, duman dolu odadan çocuğu alarak çıktı ve durumu otel yetkililerine bildirdi. Yangında otel odasında mahsur kalan Tuğba Kıral kurtarılamadı.
Otel odası yangın sonrası bu hale geldi.
3 HAZİRAN
İnanılmaz ölüm
MAHMUTLAR'DA işyerine ait otomobili yıkamak için bir akaryakıt istasyonuna giden 27 yaşındaki Ali Rıza Çatal, 1 TL ile çalışan basınçlı su aletindeki elektrik kaçağı yüzünden akıma kapılarak yaşamını yitirdi.
Ali Rıza Çatal
11 HAZİRAN
'Turist yolla Allah'ım'
KONAKLI Mahallesi'nde faaliyet gösteren yaklaşık 400 esnaf, kötü giden turizm sezonunu protesto etmek için kepenk kapattı. Esnaf, işyerlerini kapatıp boş dükkanların olduğu sokaklarda yürüdü.
Konaklı esnafı turist gelmesi için böyle dua etti.
13 HAZİRAN
Aşkı için Müslüman oldu
ALANYA'YA tatile gelen 38 yaşındaki Rus Olga Titova, tanışıp gönlünü kaptırdığı aynı yaştaki Kütahyalı Arif Sami Ay ile nikah masasına oturmadan önce Müslüman oldu. Olga'ya Oya adı verildi.
Olga Titova
18 HAZİRAN
İlk mezuniyet gururu
ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) öğrencileri, '1. Akademik Mezuniyet Töreni'nde kep attı. Mezun olan 1360 öğrenci için Konaklı Stadyumu’nda düzenlenen törende konuşan ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, ALKÜ'nün yeni öğretim dönemine 4 yeni bölümle başlayacağını belirterek, "Sağlık ve turizm alanlarında iki MYO bölümleri de açılacak. Artıracağımız kontenjanlarla yabancı öğrenci de kabul ederek, üniversitemizi uluslararası bir üniversite konumuna taşıyacağız" dedi.
ALKÜ'nün ilk mezunlarının mutlulukları görülmeye değerdi.
28 HAZİRAN
ALTSO MYO'da şok
ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) ALTSO Meslek Yüksekokulu'nda (MYO) görevli 1 memur ve 14 öğrenci, çıkar amaçlı sınav sorularını çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alındılar. Konuya ilişkin bir açıklama yapan ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, "Bir ihbar ve iddia üzerine Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'na biz başvurduk. Bu ve benzeri durumlara karşı tavrımız nettir, asla örtbas edilmesine izin vermeyiz" dedi.
DEVAM EDECEK...
2016 yılı Alanya ve Türkiye için böyle geçti
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