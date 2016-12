Alanya için Almanak 2016 (3)

1 EKİM

Cemaatte büyük kayıp

ALANYA'DA Süleymanlı Cemaati'nin en önemli isimlerinden birisi olan Tahir Çırpanlı vefat etti. Eski belediye meclis üyelerinden olan işadamı Çırpanlı, 5 gün önce mide bulantısı nedeniyle bir hastaneye gitti. Burada yapılan kısa süreli tedavinin ardından bulantısı geçen Çırpanlı, normal hayatına döndü. Çırpanlı dün bürosunda yine rahatsızlandı ve saat 14.00'de bir başka hastaneye kendisi gitti. Burada yapılan tetkikler sonucu Çırpanlı'ya "Kalın bağırsak tıkanıklığı" teşhisi konuldu ve hemen ameliyata alındı. Daha sonra doktoru "Ameliyat başarılı geçti. 1-2 saat yoğun bakım ünitesinde kalacak" dedi. Ancak 2 saat sonra Çırpanlı'nın vefat haberi geldi.



Tahir Çırpanlı

3 EKİM

Yangın faciası: 2 ölü

ALANYA'YA bağlı Süleymanlar Mahallesi'nden yangın ihbarı gelince, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye aracı Güzelbağ Mahallesi'ndeki istasyondan yola çıktı. İtfaiye personeli Cengiz Bayındır'ın kullandığı araç, Burçaklar girişinde 50 metrelik uçuruma yuvarlandı. Bayındır ile birlikte yangına müdahale için gönüllü olan Mustafa Yanbaş feci şekilde can verirken, bir diğer gönüllü Hasan Ali Özçelik ise ağır yaralandı.



İtfaiye aracı Burçaklar girişinde uçuruma yuvarlandı.

8 EKİM

AHEP'te sürpriz

ALANYA Hamdullah Emin Paşa (AHEP) Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Sayın, 'Rektörlük' görevini AHEP Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Durdu Öner’e devretti. Sayın "Yoruldum, artık AHEP'te öğretim üyesi olarak devam edeceğim" dedi.



Erol Sayın

11 EKİM

Alanyalı cerrahtan dünya rekoru

ALANYALI Kalp Cerrahı Mesut Özcan, Antalya OFM'de 103 yaşındaki Ayşe Yıldız'a By-Pass ameliyatı yaptı. 4 damarı birden değiştirilen Yıldız, ameliyat sonrası "Allah razı olsun Mesut oğlumdan" dedi. Özcan ise "Daha önce 96 yaşında bir hastama By-Pass ameliyatı yapmıştım. En yaşlı hastaya ameliyat rekoru bendeydi. Bu hastamız 103 yaşında ve bu yeni bir rekor. Hastamızın sağlığı da çok iyi" dedi.



Ayşe Yıldız ve Dr. Mesut Özcan

17 EKİM

Haciz cinneti

ALANYA'NIN Kestel Mahallesi'nde evine haciz gelen baba Baki D. (47), bankadan aldığı krediyi ödeyemeyip hacze yol açan oğlu 28 yaşındaki Yücel D'yi karnından ve kalbinin altından bıçakladı. Genç adam hastanede ölüm-kalım savaşı verirken, baba ise tutuklanarak cezaevine konuldu.



Baba Baki D. tutuklandı.

21 EKİM

Atatürk'e kavuştu

TÜRKİYE, çok büyük bir değerini yitirdi. Gazeteci-Yazar Altemur Kılıç (92), uzun süredir tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. İstanbul'da toprağa verileceği öğrenilen Kılıç'ı, yakın dostu olan TGF Genel Başkan Vekili ve AGC Başkanı Mehmet Ali Dim şöyle anlattı: Bir ayaklı tarih daha gitti. Üç yıldır yatağa mahkumdu. Son yıllarını Dimçayı'ndaki evinde eşi Güzide Kılıç'la geçirdi.



Altemur Kılıç ve eşi Güzide Kılıç

26 EKİM

Tarihe geçti

DENİZLİ'DEN 3 yıl önce Konya'ya atanan Alanyalı İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, 3 yıl sonra tekrar Denizli İl Emniyet Müdürü olarak atandı. Öncesinde hiç örneği olmayan bu durum teşkilatta bir ilk oldu.



Mevlüt Demir

1 KASIM

Mayatapek'i kaybettik

ENVER Paşa'nın torunu, Alanya'nın Brezilya Fahri Konsolosu ve Yeni Alanya Yazarı Osman Mayatepek aramızdan ayrıldı. Uzun yıllardır Alanya Kalesi'ndeki evinde yaşayan Alanya aşığı Osman Mayatepek, 66 yaşında aramızdan ayrılarak sevenlerini şok etti. Çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaklaşık 10 gündür Ankara GATA olarak bilinen Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde tedavi altında olan Mayatepek, saat 22.20 sıralarında hayata gözlerini yumdu. Mayatepek'in vefatı, tüm yurtta olduğu Alanya'da da sevenlerini yasa boğdu.

Osman Mayatepek

3 KASIM

Bir kalemiz düştü

2005 yılından bu yana TBF Başkanı olan Alanyalı Emin Müftüoğlu'nun, Konya lobisine karşı seçimi kaybetmesi Alanya'da üzüntü yarattı. Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye Bisiklet Federasyonu (TBF) kongresinde Müftüoğlu, Konya lobisinin adayı Erol Küçükbakırcı’ya karşı seçimi kaybetti.



Mehmet Ali Dim ve Emin Müftüoğlu

4 KASIM

Öğrencileri yetim kaldı

ALANYA'NIN ilk doktorlarından olan merhum Sabir Erkin'in hayırsever eşi Ayşe Melahat Erkin (90), yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle aramızdan ayrıldı.



Ayşe Melahat Erkin

14 KASIM

Bıçaklanan udi öldü

ALANYA'DA bir restoranda ud çalıp, şarkı söyleyen Soner Aksüt, tartıştığı kişi tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürüldü.

İskele Caddesi'ndeki bir restoranda sabaha karşı meydana gelen olayda, M.E. ile restoranda ud çalıp şarkı söyleyen Soner Aksüt (39) arasında, şarkı isteği nedeniyle başladığı iddia edilen tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.E, Soner Aksüt'ü kalbinin üzerinden bıçakladı. Aksüt olay yerinde can verirken, zanlı ise kaçtıktan sonra yakalandı.



Soner Aksüt

18 KASIM

Alanya bu olayı konuşuyor

EVLİ ve iki çocuk babası olan 42 yaşındaki Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni A.K, 16 yaşındaki kıza cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.



Ahmet K.

26 KASIM

Mesrur Dim'i kaybettik

ALANYA'DA 1950'li yıllarda 'Devlet Müteahhitliği' ile başladığı mesleğini daha sonra 'İnşaat Müteahhitliği' ile sürdüren Mesrur Dim (88), yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle vefat etti.



Mesrur Dim

29 KASIM

Tiyatroda yaprak dökümü

UZUN yıllardır Alanya Belediye Tiyatrosu'nda görev yapan tiyatro sanatçısı Akın Paşaoğlu (50) dün geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Dün Paşaoğlu'nun ardından bir tiyatrocudan daha acı haber geldi. Levent Kırca Tiyatrosu'nun eski oyuncularından olan, uzun yıllardır Alanya'da hem udi, hem de tiyatrocu olarak çalışan İsmail Uğur Şafak da (66) enfeksiyon sonucu aramızdan ayrıldı.



Akın Paşaoğlu

2 ARALIK

İşte bu



TÜRKİYE-Rusya Ortak Stratejik Planlama Grubu toplantısı için Alanya'da buluşan Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, toplantının ardından ortak basın toplantısı düzenlediler. İki ülke arasında 2017-2018 İstişare Eylem Planı imzalanmasının ardından konuşan Çavuşoğlu "Alanya benim şehrim ama artık Rus dostlarımızın da yaşadığı çok kültürlü ve çok dinli bir şehir" dedi. Lavrov ise "Ben Alanya'ya çok teşekkür ederim. Bu toplantıyı gerçekten çok konforlu yaptık. Türk insanları çok sıcak, samimi ve misafirperver. Halkımızın neden Alanya'yı bu kadar çok sevdiğini anladım" diye konuştu.



Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov.

7 ARALIK

'Aile Üniversitesi' açıldı

ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) ve Alanya Kaymakamlığı Soysal Hizmetler Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirilen "Aile Üniversitesi" adlı proje başladı.

.

Aile Üniversitesi, ALKÜ bünyesinde hizmete girdi.

9 ARALIK



GZP'den çekildi

ALMANYA'DAN GZP'ye sefer yapan SunExpress, GZP uçuşlarını kaldırarak seferlerini Antalya'ya kaydırdı. İptalin nedenine ilişkin bilgi verilmezken, 1 milyon yolcu barajını zorlayan GZP'den SunExpress'in çekilmesi şaşkınlık yarattı. l

12 ARALIK

'Tarımda dünyaya açılacağız'

TEMELİ atılan yeni hal, Alanyalı üreticinin ürününe değer katacak, ihracatı ikiye katlayacak. Paris'te olduğu için temel atma törenine katılamayan Alanyalı Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, katılımcılara dev ekrandan izletilen video aracılığıyla hitap etti, BŞB Başkanı Türel ve ALTSO Başkanı Şahin'i tebrik etti. Çavuşoğlu "Bu modern halde üreticimizin ürünleri daha değerli olacak, Alanya'nın meyve-sebze ihracatı büyüyecek. Hem Anadolu'ya, hem de yurtdışına artık daha rahat ürün gönderebileceğiz" dedi.



Başkan Türel, duaların ardından butona böyle bastı.

13 ARALIK

İşsiz genç canına kıydı

ALANYA'DA 32 yaşındaki Mustafa Baykal, iki katlı evin bacasına bağladığı iple intihar etti. Psikolojik sorunları bulunduğu için heyet raporu aldığı öğrenilen Baykal’ın, bu raporla resmi bir kurumun engelli kadrosuna girmek için iş başvurusunda bulunduğu, başvurusuna olumlu yanıt alamayınca bunalıma girdiği ileri sürüldü.



Genç adamın cansız bedeni böyle bulundu.

14 ARALIK

Enver Yücel'den jest

ALANYA dostu Bahçeşehir Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Enver Yücel, Alanya'ya vermek istediği desteği Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmenin ardından sundu ve Oba Stadyumu'nun isim sponsoru oldu. Yücel, daha önce mali kriz yaşayan AHEP Üniversitesi ile işbirliği yaparak Alanya'ya destek vermek istemiş ancak şartlar oluşmamıştı. Bugünden itibaren Alanya Oba Stadyumu'nun adı 'Bahçeşehir Okulları Arena" olacak.



Enver Yücel

15 ARALIK

Kış felci

SAATTEKİ hızı 50 kilometreye ulaşan fırtına Alanya'da hayatı felç etti. Alanya Meteoroloji Müdürlüğü tarafından saatteki en yüksek hızı 50 kilometre olarak tespit edilen fırtına, naylon seralarda üretim yapan üreticiyi vurdu. Özellikle Alanya'nın yüksek kesimlerindeki naylon seralar yerle bir oldu, içerisindeki ürünler de büyük zarar gördü.



Bu seraları hortumun bu hale getirdiği iddia edildi.

Kaymakam veda etti

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın son kararnamesiyle İzmir'in Tire ilçesine atanan Kaymakam Hasan Tanrıseven için dün Hükümet Konağı önünde veda töreni düzenlendi. Tanrıseven, Alanya'dan ayrılırken duygulu anlar yaşadı. l





Tanrıseven, Alanyalıları son kez böyle selamladı ve Tire'ye hareket etti.

16 ARALIK

Şok iddia

ALANYA'DA camilerden İncil çıktığını iddia eden Türk Diyanet Vakıf-Sen Antalya Şube Başkanı Fahri Özdemir, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.





Fahri Özdemir, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

20 ARALIK

Sırtından vuruldu

RUSYA Büyükelçisi Andrey Karlov, Ankara'da suikasta kurban gitti. Alanya'daki Ruslar şokta. Bu facianın turizmi nasıl etkileyeceği merak konusu. Saldırgan, Ankara Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde düzenlenen Kamçatka Fotoğrafları Sergisi'ne kendisini polis olarak tanıtarak girdi. Saldırgan, sergi açılışı sırasında objektiflere yansıdı. Suikastçı, Büyükelçi Karlov'u konuşmasını yapmak üzere kürsüye geldiği anda arkasından vurarak öldürdü.



Andrey Karlov

21 ARALIK

Alanya'nın acı kaybı

ALANYA'YA 1994-2014 yılları arasında tam 20 yıl boyunca Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü olarak hizmet veren Özcan Saraç, henüz 53 yaşında amansız hastalığa yenilerek aramızdan ayrıldı.



Özcan Saraç

22 ARALIK

Kara kış

ALANYA'NIN yüksek kesimlerinde kar esareti yaşanıyor. Alanya tarihinde ilk kez bugün bazı okulların öğrencileri 'Kar tatili' yapacak. Alanya, kara kışla ilk kez bu kadar sert karşılaştı. Alanya'nın yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı nedeniyle çok sayıda yol kapandı. Bu yolları kullanan çok sayıda araç sürücüsü ve taşımalı eğitim gören çocuklar kar nedeniyle mahsur kaldılar.



Yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi.

29 ARALIK

Denizolgun neden öldü

GEÇTİĞİMİZ Eylül ayında aniden vefat ederek sevenlerini yasa boğan Süleymanlılar Cemaati lideri Arif Ahmet Denizolgun'un ölüm şekli ile ilgili iddialar bitmek bilmiyor. Özellikle cemaat içindeki güç kavgasını körüklemek isteyen bazı kesimlerin Denizolgun'un intihar ettiği iddiasını ortaya attıkları, bazı kesimlerin de öldürüldüğünü öne sürdükleri konuşuluyor. Arif Ahmet Denizolgun'un Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsisinde, ölümüne ilişkin herhangi anormal bir duruma rastlanmadı. Adli Tıp incelemelerinde, cinayet veya intihara ilişkin en küçük bir bulgu görülmedi. Raporda, merhum Denizolgun'un kesin ölüm sebebinin 'Yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması' olduğu yazıldı.



Arif Ahmet Denizolgun