Alanya için Almanak 2016 (2)

8 TEMMUZ

Mobil tatil

RUS krizinin aşılması öncesinde turizmcinin tüm umutlarını bağladığı yerli turistler, Ramazan Bayramı tatilinde Alanya'ya adeta akın ettiler. Ancak yerli turist profilimiz umulduğu gibi değildi. Belki de otellerde konaklayanlardan çok sokaklarda yerli turist vardı. Tatili bedavaya getirmek isteyen bazı yerli tatilciler, parkları, yeşil alanları, hatta refüjleri bile otele çevirdiler.



Yerli turistlerin oluşturduğu görüntüler 'rezalet' olarak nitelendirildi.



14 TEMMUZ

45 İLİ SOLLADIK

ALANYA Vergi Dairesi ve Alanya Mal Müdürlüğü verilerine göre Alanya, Türkiye'nin 37. büyük ekonomisi oldu. 291 bin 643 kişinin yaşadığı Alanya'da faal 26 bin 473 mükellef bulunuyor. Verilere göre Alanya, başta turizm olmak üzere, tarım, hayvancılık, inşaat ve diğer kaynaklardan elde ettiği 685 milyon 714 bin 413 liralık gelirle, vergi toplamada 45 İl'i geride bırakarak 37. sırada yer aldı.



Alanya, yakaladığı istatistiklerle 45 İl'i geride bıraktı.



18 TEMMUZ

Demokrasi kavşağı

HER siyasi görüşten Alanyalı, darbe girişiminin ardından adeta tek yürek oldu ve Mola Kavşağı'nda yer alan Atatürk Anıtı önünde tam üç gündür 'Demokrasi Nöbeti' tutuyor. AKP'li yöneticilerin yanı sıra MHP ve CHP'li yöneticiler de nöbetçiler arasında. Kaymakam Tanrıseven, Başsavcı Taşkın, Jandarma Komutanı Akbaba ve Başkan Yücel de büyük kalabalığın içerisinden bir an ayrılmıyorlar. Tanrıseven, müthiş kalabalığa yaptığı konuşmada "Alanya tümüyle darbeye karşı çıktı. Türkiye bir hukuk devletidir. Çetelere teslim olmaz" dedi.



Alanya, darbeye karşı tek yürek oldu, gece gündüz nöbet tutuyor.



19 TEMMUZ

Şehit Cennet Alanyalı çıktı

DARBE girişimi sırasında şehit olan ve vücudu bombayla parçalanan Özel Harekat Polisi Cennet Yiğit'in Alanya'da doğup büyüdüğü ortaya çıktı. Alanya'da inşaat ve emlak işleri yapan işadamı Ayhan Aslan, ailesi aslen Kayserili olan şehit Özel Harekât Polisi Cennet Yiğit'in Alanya'da doğup büyüdüğünü ve ailesini çok iyi tanıdığını söyledi. Aslan, "Yıllardır Alanya'da beraber çalıştığımız, boyacı Yahya Kemal Yiğit ağabeyimin biricik kızı Cennet Yiğit, hain saldırıda şehit olmuştur. Allah, başta anasına, babasına ve tüm sevdiklerine sabırlar versin" dedi.



Şehit Cennet Yiğit



20 TEMMUZ

FETÖ depremi

DARBE girişimi sonrası Alanya'da görevli 11 hakim ve savcı gözaltına alınmış, Alanya Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bir polis memuru tutuklanmış, biri 4. sınıf emniyet müdürü, biri de komiser yardımcısı olan 5 polis memuru da açığa alınmıştı. Bu mücadele, dün Maliye, Milli Eğitim ve üniversitelere de sıçradı. Mücadelenin Alanya ayağında da önemli gelişmeler yaşandı. Milli Eğitim Bakanlığı, dün merkez ve taşra teşkilatlarında görev yapan 15 bin 200 kamu personelini açığa aldı, özel kurumlarda görev yapan 21 bin öğretmenin lisansı da iptal etti.

26 TEMMUZ

'Alanya'yı seviyoruz'

KLEOPATRA Plajı'nda bulunan bir otelde tatil yapan İsveçli turist grubu, vatandaşlarına seslenerek "Rüya gibi bir tatil için Alanya'ya gelin" dediler.



Otel müşterileri, dünyaya seslenerek "Alanya'yı seviyoruz" dediler.



28 TEMMUZ

Büyük FETÖ operasyonu

15 TEMMUZ darbe girişiminin ardından başlatılan Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) operasyonları kapsamında Alanya'da dün sabaha karşı çok sayıda kişi gözaltına alındı. Şafak operasyonuna Antalya polisinin de katıldığı, eş zamanlı operasyonda işadamları, turizmciler, emekli memurlar ve akademisyenlerden oluşan yaklaşık 100 kişi gözaltına alındı.



Operasyonlar çerçevesinde 100 kişi gözaltına alındı.



29 AĞUSTOS

Özdemir aranıyor

ANTALYA'DA darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik soruşturmalar kapsamında haklarında işlem yapılan kişi sayısı 1.334'e ulaştı. Bunlardan 97'si tutuklandı. Alanya eski Kaymakamı Erhan Özdemir’in de aralarında bulunduğu 72 kişi ise firari.



Erhan Özdemir



1 AĞUSTOS

Müftüoğlu istifa etti

ALANYALI MHK Başkanı Kuddusi Müftüoğlu, TFF'ye sıçrayan FETÖ soruşturması kapsamında diğer kurum başkanları gibi istifa etti. TFF'den yapılan açıklamada "Yapılacak güvenlik incelemeleri temiz çıkan isimlerin istifaları kabul edilmeyecek ve görevlerine devam edecekler" denildi.



Kuddusi Müftüoğlu

4. AĞUSTOS

ALKÜ'de her şey 4+4'lük

ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, Bakanlar Kurulu'nun onaması ile ALKÜ'nün 4 olan fakülte sayısının iki katına çıkarak 8'e yükseldiğini bildirdi.



Ahmet Pınarbaşı

6 AĞUSTOS

O artık özgür

AVUKATLARININ itirazı sonucu serbest bırakılan ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, Alanya'da davul-zurna ile karşılandı. FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde 29 Temmuz'da tutuklanan ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, avukatlarının bir üst mahkemeye itirazı sonucu serbest kaldı. Şahin, gece yarısı Alanya'da büyük bir kalabalık tarafından davul-zurna ile karşılandı. Şahin'le birlikte tutuklanan eski Alanya Emniyet Müdürü Erkan Dur ve eski Alanya Vergi Dairesi Müdürü Ahmet Kutlu da serbest bırakıldılar.



Şahin, böyle karşılandı.

8 AĞUSTOS

Kan kardeşleri ölüm de ayıramadı

PAYALLAR'DA motosikletle ilerleyen Fatih Demir (21) ve Emre Yavuz (21), aşırı hız nedeniyle karşı yönden gelen Alanya Belediyesi'ne ait kamyona çarpıştılar. Birbirlerinden hiç ayrılmayan ve kan kardeşi oldukları bildirilen gençler olay yerinde feci şekilde can verdiler.

Emre Yavuz - Fatih Demir

Efsane geri döndü

ALANYA'DA 1940'lı yıllarda merhum Şükrü Cüce ve ailesi tarafından evde kazanlarda üretilen Cüce Gazoz, yaklaşık 40 yıllık aranın ardından yeniden tüketiciyle buluştu.

18 AĞUSTOS

MHP'de Türkdoğan dönemi

ANTALYA İl Teşkilatı'ndan gelen yazıyla MHP İlçe Başkanı Hilmi Er ve ekibi görevden alındı, yeni başkan Mustafa Türkdoğan oldu



Mustafa Türkdoğan

19 AĞUSTOS

FETÖ okulları tarihe karıştı

AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mustafa Berberoğlu "Alanya Özel Ufuk İlkokulu’nun ismi Şehit Coşkun Nazilli İlkokulu, Alanya Özel Ufuk Ortaokulu’nun ismi Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu ve Alanya Özel Ufuk Fen/Anadolu Lisesi’nin ismi 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi olarak değiştirildi. Bu okullar, yeni kimlikleriyle önümüzdeki eğitim öğretim döneminde açılacak" dedi.



Mustafa Berberoğlu

20 AĞUSTOS

Tek celsede bitti

ALANYA Belediye Meclisi, sınırları içindeki havalimanında bulunan bir panoda Türkiye aleyhine yayın yapılmasına göz yuman Schwechat ile kardeşlik anlaşmasını iptal etti.



Yücel, kardeş şehir belgesini böyle indirdi.

31 AĞUSTOS

I LOVE

AYTEMİZ Alanyaspor, Monaco'dan dünyaca ünlü Brezilyalı yıldız Vagner Love'ı transfer ederek hem Türkiye'de, hem de dünyada büyük sükse yaptı. Her konuda anlaşılan sambacı, bugün 2 yıllığına Turuncu-Yeşilli ekibimize imza atacak. Dünyaca ünlü bir golcü olan Love transferini kamuoyuna duyuran Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu "Yarın (bugün) Vagner Love'ın dışında iki yıldız isme daha imza attırıp, transfer sezonunu kapatacağız" şeklinde konuştu. İki yıldızın kimler olduğu merakla bekleniyor.



Vagner Love

3 EYLÜL

Ve ilk charter indi

RUSYA ile Türkiye arasında charter uçuşların yeniden başlatılması yönündeki anlaşmanın imzalanmasından sonra Rusya'dan Antalya'ya ilk charter uçuşu dün akşam gerçekleştirildi. Moskova’dan kalkan Royal Flight Havayolları’na ait Boeing 767 tipi uçak, 309 yolcusu ile saat 19.55’te Antalya Havalimanı 2. Dış Hatlar Terminali'ne indi. Bir kısmı Alanya'da tatil yapacak olan ilk Rus charter yolcuları, çiçeklerle karşılandı ve kokteylde ağırlandılar.



Rusya'dan Antalya'ya ilk charter uçuşu gerçekleştirildi.

4 EYLÜL

Suriyeli'den 243 bin TL'lik vurgun

ALANYA’DA telefonla aradığı M.B'ye kendisini polis diye tanıtıp iki dairesini sattırarak 243 bin lira, L.Ö. ve A.A'nın da aynı yöntemle bir miktar paralarının yanı sıra yüklü miktarda ziynet eşyasını dolandıran Suriyeli Mohammad A. kaçmaya çalışırken Alanya'da polis operasyonuyla yakalandı.



Mohammad A. cezaevine kondu.

Kaza kurbanı oldu

ALANYA'NIN tanınmış işadamlarından olan James Dean Disko İşletmecisi Ahmet Çolak, motosikletle geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. l



Ahmet Çolak

9 EYLÜL

Acı kayıp

20. Dönem Antalya Milletvekili, Ulaştırma Bakanı ve Kanaat Önderi Arif Ahmet Denizolgun'un vefatı, tüm yurtta olduğu gibi Alanya'da da sevenlerini yasa boğdu Ulaştırma Bakanlığı döneminde Alanya'ya başta Gazipaşa-Alanya Havalimanı (GZP) olmak üzere çok önemli hizmetlerde bulunan kanaat önderi, Alanya aşığı Arif Ahmet Denizolgun, henüz 61 yaşında aramızdan ayrıldı. Şok vefat haberi, Denizolgun'un Alanya'daki binlerce sevenini adeta şok etti, yasa boğdu.



Arif Ahmet Denizolgun



'Arkadaşlarım suçsuz'

BAŞKAN Adem Murat Yücel, FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınıp, ardından serbest bırakılan personeline sahip çıktı. Salı sabahı Antalya polisinin gözaltına alıp, Antalya'ya götürdüğü Alanya Belediyesi'nden 4'ü birim amiri 13 personelin 8'i serbest bırakıldı. Bu isimler arasında Zabıta Müdürü Hasan Akın, Ruhsat İşleri Müdürü Lokman Çalış, Plan ve Proje Müdürü İlker Şenkal, Veteriner Hekim Ali Yavuz, Hasan Gülerer, Cem Çaycoşar ve Filiz Karaçay da var.



Yücel ve serbest kalan personel, Alanya'da coşkuyla karşılandı.

16 EYLÜL

Adı Alanya

ALANYA'NIN Taşatan Yaylası'nda keşfedilen yeni akrep türüne 'Alanya' adı verildi. Siyah akrep türünün adı, "Euscorpius-Occasional Publications in Scorpiology" adlı bilim dergisinde yayınlanarak resmen 'Alanya' oldu. Alanya'nın, Yeni Zelanda ve Antartika hariç dünyada geniş dağılım gösteren 'Euscorpius' familyasından yeni bir akrep türü olduğu bildirildi.

20 EYLÜL

Kalbine yenildi

ALANYA'NIN eski müftülerinden olan Kahramanmaraş İl Müftüsü Muhammet Gevher (63), makamında geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

23 EYLÜL

Kumpas içinde kumpas

8 EYLÜL 2016 tarihinde Alanya Adliyesi'ne verilen şok ifadede yer alan iddialar "Kumpas içinde kumpas mı?" sorusunu gündeme taşıdı. Bu ifadede FETÖ/PDY operasyonları kapsamında açığa alınan Alanya Adliyesi çalışanı Y.D., kendisine bazı sivil polis memurlarının ALTSO Başkanı Mehmet Şahin ve Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Musa Taşkın aleyhinde ifade vermesi, Şahin ve Taşkın'ı FETÖ'cü olarak göstermesi için baskı yaptıklarını iddia etti.



Musa Taşkın

