Alanya Huzurevi'ne anlamlı ziyaret

HUZUREVİ Müdürü Uğur Özgün tarafından öğrenciler karşılandı. Özgün öncelikle huzurevinde yaşayan insanların durumları ve huzurevinin yaşlılara sunduğu hizmetler hakkında bilgiler verdi. Öğrencilere Yabancı Dil Zümre Başkanı Ayşe Seda Uysal ve Meslek Dersleri Öğretmeni Hülya Yılmaz eşlik etti. Bu tarz etkinliklerin öğrencilerin sosyal sorumluluk bilincini kazanmaları için önemli olduğunu belirten Uysal, "Huzurevi ziyareti, öğrencilerin sosyal sorumluluklarının farkına varmaları açısından çok önemli. Bu ziyaretle öğrencilerimiz yaşlılarla sohbet ederek, hayat tecrübelerinden kesitler dinlediler. Yaşlıların nasıl bir süreçten geçtiklerine şahit oldular. Bu tür faaliyetler, toplumsal dayanışma ve iletişim, öğrencilerin kültürel ve sosyal gelişiminin sağlanması açısından büyük önem taşıyor" dedi.

'HER ZAMAN GELİN'

"Yaşlılar haftası kapsamında her sınıftan seçilen öğrencilerimiz ile yaşlılarımızı ziyaret edip onlar ile sohbet ettik" diyen Uysal, "Onlarla vakit geçirdik, isteklerini, hayat derslerini, beklentilerini dinledik. Türkiye’nin farklı yerlerinden gelen yaşlılarımız, ne mutlu ki iyi şartlarda bakıldıklarını, mutlu olduklarını dile getirdiler. Aralarında hikayelerinden çok etkilendiklerimiz de oldu. Şiir yazan, resim çizen yaşlılarımızla güzel vakit geçirme fırsatını yakaladık. Hepimiz keyifli bir gezi yapmış olmanın hazzını yaşadık" dedi. Huzurevinde kalan yaşlılar da kendilerini yalnız hissettiklerini, yalnızca yaşlılar gününde hatırlanmak istemediklerini, her gün ziyarete açık olduklarını söyleyerek Özel Alanya Sağlık Meslek Lisesi öğretmen ve öğrencilerine teşekkür ettiler.