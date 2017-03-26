Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 15°
Parçalı bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL
BIST
90383
ALTIN
144.263
DOLAR
3.6117
STERLIN
4.5095
EURO
3.9021
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
27 Mart 2017 Pazartesi - Günlük Burç Yorumu
27 Mart Günlük Burç Yorumu
26 Mart 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
26 Mart 2017 Alanya -...
Engelli çocuklara 'At'la terapi'
Engelli çocuklara 'At'la terapi'

Alanya Huzurevi'ne anlamlı ziyaret

Başkent Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi girişimleriyle açılan Özel Alanya Sağlık Meslek Lisesi öğrencileri, Alanya Huzurevi’ni ziyaret etti

Alanya Huzurevi'ne anlamlı ziyaret

Başkent Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi girişimleriyle açılan Özel Alanya Sağlık Meslek Lisesi öğrencileri, Alanya Huzurevi’ni ziyaret etti

26 Mart 2017 Pazar 23:37
Alanya Huzurevi'ne anlamlı ziyaret
banner404

HUZUREVİ Müdürü Uğur Özgün tarafından öğrenciler karşılandı. Özgün öncelikle huzurevinde yaşayan insanların durumları ve huzurevinin yaşlılara sunduğu hizmetler hakkında bilgiler verdi. Öğrencilere Yabancı Dil Zümre Başkanı Ayşe Seda Uysal ve Meslek Dersleri Öğretmeni Hülya Yılmaz eşlik etti. Bu tarz etkinliklerin öğrencilerin sosyal sorumluluk bilincini kazanmaları için önemli olduğunu belirten Uysal, "Huzurevi ziyareti, öğrencilerin sosyal sorumluluklarının farkına varmaları açısından çok önemli. Bu ziyaretle öğrencilerimiz yaşlılarla sohbet ederek, hayat tecrübelerinden kesitler dinlediler. Yaşlıların nasıl bir süreçten geçtiklerine şahit oldular. Bu tür faaliyetler, toplumsal dayanışma ve iletişim, öğrencilerin kültürel ve sosyal gelişiminin sağlanması açısından büyük önem taşıyor" dedi.
'HER ZAMAN GELİN'
"Yaşlılar haftası kapsamında her sınıftan seçilen öğrencilerimiz ile yaşlılarımızı ziyaret edip onlar ile sohbet ettik" diyen Uysal, "Onlarla vakit geçirdik, isteklerini, hayat derslerini, beklentilerini dinledik. Türkiye’nin farklı yerlerinden gelen yaşlılarımız, ne mutlu ki iyi şartlarda bakıldıklarını, mutlu olduklarını dile getirdiler. Aralarında hikayelerinden çok etkilendiklerimiz de oldu. Şiir yazan, resim çizen yaşlılarımızla güzel vakit geçirme fırsatını yakaladık. Hepimiz keyifli bir gezi yapmış olmanın hazzını yaşadık" dedi. Huzurevinde kalan yaşlılar da kendilerini yalnız hissettiklerini, yalnızca yaşlılar gününde hatırlanmak istemediklerini, her gün ziyarete açık olduklarını söyleyerek Özel Alanya Sağlık Meslek Lisesi öğretmen ve öğrencilerine teşekkür ettiler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Başkent Üniversitesi UygulamaHuzureviÖzel Alanya Sağlık Meslek Lisesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alanya'da Polonyalılar baharı kutladı
Alanya'da Polonyalılar baharı kutladı
En çok satılık otel Alanya'da
En çok satılık otel Alanya'da
Tosmur seçmeni muhtarını arıyor
Tosmur seçmeni muhtarını arıyor

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals