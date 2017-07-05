'Alanya hak ettiği hizmetleri alıyor'

Haber: Alper KUTAY

ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun takibiyle Dim Barajı Sulaması 2. kısım yapım işi ihalesi 10 Ağustos 2017 olarak belirlenirken, malzeme alım 1. kısım ihale tarihi de 15 Ağustos 2017 olarak belirlendi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun her adımını yakından takip ettiği bu proje ile Dim Barajı'ndan alınacak suyla toplam 36 bin 500 dekar tarım arazisi sulanacak. Gerçekleşecek olan bu ihaleler ile ilgili bir açıklama yapan Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Antalya Milletvekili Sena Nur Çelik, “Bu ihale ile Alanya’nın tarımsal sulama ihtiyacı önemli ölçüde karşılanacak. DSİ 13. Bölge Müdürlüğü'nün çalışmaları ile Alanya önemli bir sorununu daha hızlı bir şekilde çözüyor. Alanya, hak ettiği hizmetleri Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’nun destekleriyle hızlı bir şekilde çözerek almaya devam ediyor. Tüm Antalyalı ve Alanyalı hemşerilerimin adına Sayın Çavuşoğlu’na teşekkür ediyorum” dedi.