Alanya Deniz Bayramı'na hazır

ALANYA'DAKİ kutlamalar iskeledeki Atatürk Anıtı önünde saat 17.00'de başlayacak. Buradaki tören kapsamında Alanya Liman Başkanlığı tarafından önce anıta çelenk sunulacak. İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra deniz şehitleri için Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu tarafından denize çelenk bırakılacak. Daha sonra Alanya Liman Başkanı Vekili Mustafa Akdoğan tarafından günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapılacak. Kutlama programı deniz dibinde altın bulma yarışı, su sporları, jet ski ve fly board gösterileri, yüzme, yağlı direkten bayrak alma yarışlarıyla devam edecek. Saat 18.25'de yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesinin ardından tüm katılımcılar için tekne gezisi erçekleştirilecek.