Alanya'dan kar manzaraları

Alanya kırsalında ilk kez bu kadar yoğun görülen kar ve tipi, bu hava şartlarıyla mücadelede acemiliğimiz de eklenince hayatı felç etti

ALANYA'YA 40 kilometre uzaklıkta bulunan 40 kilometre uzaklıkta bulunan Taşatan Hacıbeleni Mevkii 'nde yoğun kar yağışı nedeniyle araçlarıyla yolda mahsur kalan iki kişiyi Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler kurtarırken, kara saplanan Alanya Belediyesi'ne ait çöp kamyonları da zor anlar yaşadı. İmamlı Mahallesi'nde mahsur kalan İmamlı Muhtarı Mustafa Özkan ve yayla sakinleri, 100’e yakın küçükbaş hayvanla birlikte Alanya Belediyesi ekiplerinin 13 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı. Ancak İmamlı'da 15 hayvan donarak öldü. Çok sayıda yol kapalı ve bir diğer kötü haber ise kar yağışı önümüzdeki günlerde de sürecek.