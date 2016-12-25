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Alanya'dan 5 otel 'En iyiler' arasında

Avurpa seyahat pazarı lideri TUI Group’un Almanya kolu TUI Almanya’nın her yıl belirlediği en iyi oteller listelerine giren oteller belli oldu

Alanya'dan 5 otel 'En iyiler' arasında
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EN iyi 100 otelin girdiği 'TUI Holly Award' ve TUI müşterilerinin oyları ile belirlenen 'TUI Top Quality 2016' listesine giren 250 otel açıklandı. Türkiye’den her iki listeye toplam 60 otel girdi. Alanya'dan 'TUI Holly Award ' listesine Hotel Delphin Deluxe, Kirman Hotels, Arycandade Luxe ve Kirman Hotels Leodikya Resort girdi.
3 OTEL 2 LİSTEYE DE GİRDİ
'TUI Top Quality' listesine de Hotel Delphin Deluxe, Kirman Hotels Arycandade Luxe ve Kirman Hotels Leodikya Resort girdi ve bu üç otel her iki listeye de girme başarısını gösterdi. Riviera Hotel&SPA ile Saphir Resort&SPA Hotel de listeye giren oteller arasında yer aldı. 
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Etiketler; #Avurpa #TUI Group #TUI Almanya
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