Alanya'daki orman yangını kontrol altına alındı

ALANYA merkeze yaklaşık 1 saat uzaklıktaki Sapadere Kanyonu, Cinaliler mevkiinde saat 10.00 sıralarında bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. Sıcak hava ve rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına karadan ve havadan gün boyu müdahale edildi. Yangına, 4 uçak, 8 helikopter, 45 arazöz, 6 dozer, 30 mühendis, 200 orman işçisi müdahale etti. Çevre ilçelerden de itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüklerine bağlı ekipler destek için yangın noktasına yönlendirildi. 20 klimetrelik alanda etkili olan yangın akşam saatlerinde kontrol altına alındı. Ekipler, soğutma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
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