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30 Haziran 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
30 Haziran Günlük Burç Yorumu

Alanya'daki orman yangını kontrol altına alındı

Alanya’da sabah saatlerinde başlayan orman yangınında Sapadere Mahallesi'nde 5 ev tamamen yandı, 15 ev yangından zarar gördü, 20 ev de jandarma tarafından boşaltıldı. Fakırcalı Mahallesi'ni de aşıp Gazipaşa'nın Yeniköy Mahallesi sınırına kadar ulaşan yangın kontrol altına alındı

Alanya'daki orman yangını kontrol altına alındı

Alanya’da sabah saatlerinde başlayan orman yangınında Sapadere Mahallesi'nde 5 ev tamamen yandı, 15 ev yangından zarar gördü, 20 ev de jandarma tarafından boşaltıldı. Fakırcalı Mahallesi'ni de aşıp Gazipaşa'nın Yeniköy Mahallesi sınırına kadar ulaşan yangın kontrol altına alındı

30 Haziran 2017 Cuma 22:00
Alanya'daki orman yangını kontrol altına alındı
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ALANYA merkeze yaklaşık 1 saat uzaklıktaki Sapadere Kanyonu, Cinaliler mevkiinde saat 10.00 sıralarında bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. Sıcak hava ve rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına karadan ve havadan gün boyu müdahale edildi. Yangına, 4 uçak, 8 helikopter, 45 arazöz, 6 dozer, 30 mühendis, 200 orman işçisi müdahale etti. Çevre ilçelerden de itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüklerine bağlı ekipler destek için yangın noktasına yönlendirildi. 20 klimetrelik alanda etkili olan yangın akşam saatlerinde kontrol altına alındı. Ekipler, soğutma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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Son Güncelleme: 30.06.2017 22:24
Anahtar Kelimeler:
FakırcalıYeniköy MahallesiSapadere MahallesiAlanya
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