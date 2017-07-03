Alanya'daki öğrencelere ikinci fırsat

GEÇTİĞİMİZ günlerde önkayıtları başlayan spor lisesinde 3 Temmuz'da (bugün) bir özel yetenek sınavı gerçekleştirildi. Bakan Çavuşoğlu'nun adını taşıyan spor lisesine önkayıt yaptıramayan öğrenciler için tekrar 17-18 Temmuz'da ön kayıt, 19 -20 Temmuz tarihlerinde de özel yetenek sınavı yapılacak.

BU EĞİTİM DÖNEMİNDE AÇILACAK

Bakan Çavuşoğlu'nun adını taşıyan spor lisesi 2017-2018 eğitim öğretim yılında hizmete açılacak. Türkler Mahallesi'nde faaliyet gösterecek olan Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesi, ilçenin ilk, Antalya'nın ikinci spor lisesi olacak. Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesi'nde eğitim görecek öğrencilerin başarılı sporcular olarak yetiştirilmeleri, beden eğitimi ve sporla ilgili yüksek eğitim programlarına hazırlanmaları, ulusal ve uluslararası dereceler alabilecek sporcular olarak yetiştirilmeleri hedefleniyor. 24 derslikli okulun ihalesi 11 milyon 315 bin TL'ye yapılmıştı.