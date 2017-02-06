Alanya'daki o otel el değiştirdi

ANTALYA merkezli otel zinciri Armas Hotels, büyümeye devam ediyor. Armas Hotels Genel Koordinatörü Ali Osman Erbaş, İncekum bölgesinde bulunan 397 odalı Green Fuğla Beach Otel'i de bünyelerine kattıklarını açıkladı. Otelin bundan sonraki ismi Armas Club Green Fuğla Beach olacak. Böylelikle Armas'ın otel sayısı 10'a ulaşırken, toplam yatak kapasitesi de 8 bin oldu. Ali Osman Erbaş "Uygun şartlar oluştuğunda yeni otelleri bünyemize katmaya devam edeceğiz" dedi.

İŞTE ARMAS'IN SAHİP OLDUĞU OTELLER

Arma's Hotels bünyesinde bulunan otellerin listesi şöyle: Armas Club Green Fuğla Beach, Armas Bella Sun, Armas Belek, Armas Gül Beach, Armas Beach, Armas Park

Armas Labada Beach, Armas Kaplan Paradise, Amara Club Marine, Maritim Saray Regency. Maritim Saray Regency ve Armas Beach zincirin kendi mülkü iken, diğer oteller kiralama yöntemiyle işletiliyor.