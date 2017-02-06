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Alanya'daki o otel el değiştirdi

2017'ye 10 otelle girmeyi hedefleyen Armas Hotels, Alanya'daki Green Fuğla Beach Otel'i de bünyesine katarak hedefine ulaştı. Ali Osman Erbaş, yeni oteller almaya devam edeceklerini açıkladı

Alanya'daki o otel el değiştirdi

2017'ye 10 otelle girmeyi hedefleyen Armas Hotels, Alanya'daki Green Fuğla Beach Otel'i de bünyesine katarak hedefine ulaştı. Ali Osman Erbaş, yeni oteller almaya devam edeceklerini açıkladı

06 Şubat 2017 Pazartesi 21:25
Alanya'daki o otel el değiştirdi
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ANTALYA merkezli otel zinciri Armas Hotels, büyümeye devam ediyor. Armas Hotels Genel Koordinatörü Ali Osman Erbaş, İncekum bölgesinde bulunan 397 odalı Green Fuğla Beach Otel'i de bünyelerine kattıklarını açıkladı. Otelin bundan sonraki ismi Armas Club Green Fuğla Beach olacak. Böylelikle Armas'ın otel sayısı 10'a ulaşırken, toplam yatak kapasitesi de 8 bin oldu. Ali Osman Erbaş "Uygun şartlar oluştuğunda yeni otelleri bünyemize katmaya devam edeceğiz" dedi.
İŞTE ARMAS'IN SAHİP OLDUĞU OTELLER
Arma's Hotels bünyesinde bulunan otellerin listesi şöyle: Armas Club Green Fuğla Beach, Armas Bella Sun, Armas Belek, Armas Gül Beach, Armas Beach, Armas Park
Armas Labada Beach, Armas Kaplan Paradise, Amara Club Marine, Maritim Saray Regency. Maritim Saray Regency ve Armas Beach zincirin kendi mülkü iken, diğer oteller kiralama yöntemiyle işletiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Armas HotelsGreen Fuğla Beach Otel
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