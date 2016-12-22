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 Alanya'daki çiftçilere büyükbaş desteği

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın başlattığı 'Genç Çiftçi Projesi' kapsamında Alanya’da 7 kadın genç çiftçiye 6'şar adet olmak üzere toplamda 42 büyükbaş dişi düve teslim edildi

 Alanya'daki çiftçilere büyükbaş desteği
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ALANYA'DA proje sunan genç çiftçilere, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın ‘Genç Çiftçi Hibe Programı’ kapsamında Alanya Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından hayvanları teslim edildi. Teslim töreninde konuşan Alanya Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Mehmet Rüzgar, Alanya'nın tarımsal ve hayvancılık yönüyle en önemli şehirlerden biri olduğunu belirterek, bakanlığın bu yıl genç çiftçilerin yerinde istihdamı ve başka bir şehre göç etmeden gelirini temin edebilmesi amacıyla 'Genç Çiftçi Projesi'ni başlattığını söyledi. Rüzgar, "Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 2016 yılında başlatılan ‘Genç Çiftçi Hibe Programı’na proje sunan 11 genç çiftçi kadından üçüne örtü altı üretim desteği, birine arıcılık desteği ve 7 genç çiftçi kadına da, büyükbaş hayvan dağıtımını yaparak destek verdik. Proje kapsamında,  genç çiftçilerimiz Alanya’da hayvancılığın yanı sıra tarımın da daha da gelişmesine katkıda bulunacaklar. Bakanlığımızın bu projesinin de tüm çiftçilerimize örnek olmasını dilerim.” dedi.
Tören sonunda genç çiftçilere büyükbaş hayvanları teslim edilerek, katılım sertifikaları verildi.
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Etiketler; #Gıda #Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı #Genç Çiftçi Projesi #Mehmet Rüzgar
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